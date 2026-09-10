Una mujer resulta herida tras caerle encima un árbol en un barrio de Zaragoza

Un árbol de grandes dimensiones ha caído este al mediodía en torno a las 13.45 horas, dejando como consecuencia a una mujer de 61 años herida. La viandante paseaba este jueves por la calle del Rosellón, ubicada en el barrio zaragozano de San José, cuando un pino de alrededor de 50 años de edad se ha desplomado al suelo. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una herida en la pierna, pero se ha mantenido consciente en todo momento desde el accidente. Más tarde, ha sido trasladada al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

Al lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Zaragoza, la Policía Nacional y un equipo de Técnicos de Parques y Jardines para evaluar el porqué de la caída de este ejemplar. Con el fin de evitar un suceso similar en próximas ocasiones, los especialistas han realizado una inspección improvisada de carácter urgente sobre el árbol contiguo al afectado y otro más del entorno. En el caso del árbol anexo al que ha sufrido la caída, se ha realizado una poda para prevenir incidentes.

De cara al motivo del accidente, los expertos lo atribuyen a la espiralización que sufren las raíces de los pinos, las cuales crecen de manera errónea en la base del ejemplar realizando una estrangulación en el nacimiento de este, creando una debilitación de la sujeción su soporte. Por este peligro, en enero de este mismo año, el Ayuntamiento ya realizó una poda en la copa de este árbol para reducir su volumen y tratar de aumentar su seguridad.

Además, las fuertes rachas de viento de hasta 59 km/h que se registraron en la capital, podrían haber afectado a que este pino cayese, sobre todo, tras las altas temperaturas de los meses estivales que hacen que se debiliten los árboles de Zaragoza.