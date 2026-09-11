Cinco detenidos, 36 kilogramos de cocaína y un arma de fuego incautados entre Huesca, Ourense y Madrid
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red criminal que operaba en las tres provincias utilizando vehículos con depósitos modificados para el transporte de estupefacientes
La Guardia Civil y la Policía Nacional de Ourense han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en una operación que se ha saldado con cinco personas detenidas entre Ourense, Huesca y Madrid, 36 kilogramos de droga incautados y la localización de un arma de fuego.
Tal y como han ratificado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, durante la operación han resultado detenidas dos personas en Valdemoro (Madrid), una persona en Fraga (Huesca), una persona en Ourense ciudad y otra persona en Seixalbo (Ourense).
Las investigaciones comenzaron a principios del pasado año 2025 cuando los agentes tuvieron conocimiento de actividades delictivas vinculadas con el tráfico de drogas en la provincia de Ourense.
Así, durante la investigación se realizaron cinco registros domiciliarios en una vivienda en el municipio ourensano de Seixalbo, en el que se localizó un arma de fuego; así como en Allariz (Ourense), en Ourense capital, en Aldea del Fresno (Madrid) y en Valdemoro (Madrid). Durante los registros se incautaron además varias mochilas usadas para el transporte de droga por vía marítima.
'Modus Operandi'
Según han confirmado, el 'modus operandi' de dicha organización consistía en recoger la droga en puertos, almacenarla y distribuirla por el territorio nacional, utilizando para ello vehículos con depósitos modificados --denominadas Caletas--.
En uno de estos vehículos se produjo una de las detenciones este pasado miércoles, tras interceptar el vehículo del "cabecilla" del grupo circulando en el municipio de Fraga, en Huesca, en el cual se detectó un alijo de 36 kilogramos de cocaína.
La investigación permanece aún abierta y está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial de la magistrada de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense durante este viernes.
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