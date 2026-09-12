Andalucía
Una reyerta acaba en un atropello mortal durante una feria en Sevilla
La Guardia Civil investiga una reyerta ocurrida de madrugada durante la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan que terminó con un fallecido
Redacción
La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre como presunto autor de un homicidio doloso tras un atropello mortal ocurrido durante la celebración de la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 6.00 horas de la madrugada y, según los primeros indicios de la investigación, se originaron tras una discusión entre tres personas que posteriormente derivó en una reyerta.
Durante el enfrentamiento, una de las personas implicadas habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos. Una de ellas logró esquivar el coche, mientras que la otra fue alcanzada por el vehículo y falleció en el acto como consecuencia del impacto.
El conductor del turismo, considerado presunto autor de los hechos, fue detenido por la Guardia Civil, que le atribuye un delito de homicidio doloso.
La investigación está siendo desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del suceso ocurrido durante la feria del municipio sevillano.
Fuente: El Correo de Andalucía
- Carla Leite, sobre su etapa en el Casademont Zaragoza: 'Fue horrible, creo que perdí las ganas de jugar al baloncesto
- Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
- Trece asociaciones pro Palestina envían una carta al Casademont Zaragoza por el fichaje de Yarden Garzon
- La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- La OktoberFest de Valdespartera agota sus entradas en menos de diez minutos mientras la del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire
- ¿Fin a los atascos?: El tráfico de Zaragoza se aliviará la próxima semana con la reapertura del giro en María Agustín
- El Gobierno de Aragón asegura que 'ningún centro de datos proyectado en Aragón cumple los requisitos del Gobierno
- El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue 'activo' tras una intensa noche trabajando en su extinción