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Crisis migratoria

Un apuñalado en el Trampolín y varios detenidos por allanamiento y tenencia de armas esta madrugada en Ceuta

A lo largo de la noche tuvieron lugar dos peleas que dejaron dos heridos, uno de ellos por arma blanca

Centenares de personas se trasladan a pie durante el dispositivo de reubicación de migrantes hasta un nuevo centro temporal, en el barrio de Los Rosales, a 13 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraci

Centenares de personas se trasladan a pie durante el dispositivo de reubicación de migrantes hasta un nuevo centro temporal, en el barrio de Los Rosales, a 13 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraci / MISSMI

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EP

MADRID

La Policía Nacional ha practicado durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, en una noche marcada además por dos peleas que dejaron dos heridos, uno de ellos por arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

Entre los arrestados figura un migrante en situación irregular detenido sobre la 1.00 horas por tenencia ilícita de armas. Los agentes le intervinieron un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente.

La Jefatura también ha confirmado la detención de varias personas por allanamiento de morada, si bien no ha precisado por el momento el número exacto de arrestados. Durante la noche se practicó otra detención por un presunto delito de acoso sexual.

Al margen de los arrestos, la incidencia más grave de la madrugada se ha registrado en la playa del Trampolín, donde un migrante resultó herido de gravedad por arma blanca durante una reyerta en la que participaron varias personas. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), sin que se hayan producido detenciones relacionadas con estos hechos.

Posteriormente, sobre las 2.00 horas, se produjo una segunda pelea en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Como consecuencia de la riña, una persona tuvo que ser evacuada en ambulancia al centro de salud de Loma Colmenar. Según la Policía, el herido presentaba un golpe en la cabeza y lesiones en una mano y se encontraba en un elevado estado de embriaguez.

Por otra parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervino en tres incidentes durante la noche. El primero tuvo lugar alrededor de la 1.00 horas por el incendio de un contenedor en la calle Saturno, en la barriada del Zurrón.

Horas después, sobre las 2.45 horas, los bomberos actuaron por la quema de un vehículo en Los Rosales, en las proximidades de la antigua cárcel de mujeres.

La última salida se produjo a las 6.30 horas por un incendio de vegetación en la zona de Arcos Quebrados, cerca de uno de los principales asentamientos de migrantes de la ciudad. Las primeras hipótesis apuntan a una posible combustión accidental favorecida por la acumulación de residuos y rastrojos en el lugar.

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La madrugada se suma a otros episodios de incidentes, peleas e incendios registrados en las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo con la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde finales de julio. Ello, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que los ceutíes tienen una percepción de "inseguridad subjetiva".

Fuente: El Periódico

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