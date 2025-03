Confirmada una condena por agresión sexual en Zaragoza a pesar de que es una denuncia falsa

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la condena de seis años de cárcel que pesa sobre Khadim Diop (Senegal, 1993) como autor de un delito de agresión sexual a pesar de que la denunciante del episodio enjuiciado confesó el pasado 28 de diciembre que se trataba de una denuncia falsa. Así lo ha resuelto el tribunal al alegar que "no puede asumir" la revisión de la sentencia porque el recurso de revisión es "competencia exclusiva" del Tribunal Supremo. En cualquier caso, los magistrados han ratificado la verosimilitud del testimonio que prestó la víctima en el juicio, una credibilidad que ya otorgó el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Y es que los magistrados consideraron que su declaración fue "rotunda", "firme", "clara" y "no contradictoria" después de ser interrogada el pasado 23 de octubre. "No tenía motivo alguno para denunciar unos hechos falsos, apenas conocía al acusado y lo único que pretendía era cobrar los 20 euros que le debía dicho acusado por habérselos prestado con anterioridad. No constatamos ni se alegó móvil alguno de odio, venganza, resentimiento o enemistad, siendo su relato persistente en el tiempo y coincidente salvo detalles marginales, no estimando la Sala el testimonio del acusado de que hubo consentimiento en el acto sexual", recogía la sentencia.

Pero, semanas después, la denunciante se personó en las dependencias de la comisaría de Delicias para retractarse de su acusación, de ahí que confesara que se trataba de una denuncia falsa. Lo hizo el 28 de diciembre del año pasado y, de forma paralela, remitió una carta al despacho de la abogada de Diop. "Quiero retirar mi denuncia, ya que la relación sexual que tuvimos fue una relación consentida entre los dos. Puse la denuncia porque, después de la relación que tuvimos, hemos acabado discutiendo muy fuerte y por mis nervios y enfados le puse la denuncia sin pensarlo. Al ver que está a punto de entrar a la cárcel por más de seis años, por esa razón quiero retirar mi falsa denuncia. Hoy en día estoy embarazada de seis meses y no quiero seguir con más historias. Pido mis disculpas", dijo entonces.

En ese momento, el tribunal del TSJA todavía tenía pendiente pronunciarse después de que la representante legal del senegalés recurriera la sentencia. Y a la absolución del acusado, no obstante, se opuso la Fiscalía al considerar que la declaración prestada por la chica en el juicio fue "coherente", "congruente" y "persistente". Así lo hizo constar la representante del ministerio fiscal en el escrito remitido al TSJA en el que tilda de "sucinto" el escrito que la denunciante aportó en dependencias policiales hasta el punto de concluir que "carece de valor alguno". "La mera comparecencia extemporánea en sede policial de la víctima, sin dar una explicación razonable, no puede desvirtuar el juicio probatorio llevado a cabo por el tribunal sentenciador", defiende la fiscal. "La práctica de la prueba se hizo en tiempo y forma en el acto del juicio oral y con todas las garantías. Se dictó sentencia por el tribunal, resolución esta que realiza un análisis pormenorizado de la declaración de la víctima superando los tres parámetros exigidos para dar valor a su testimonio", prosigue.