La Policía incauta un kilo y medio de cocaína a un peluquero de Zaragoza

El Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvo este martes a un joven peluquero del barrio zaragozano de San José como presunto autor de un delito de tráfico de drogas por, supuestamente, entregarle un paquete de 1,2 kilos de cocaína a un compatriota colombiano en el entorno del parque Bruil. Junto a él –Sebastián S. R. (Colombia, 2002)– también fue arrestado el comprador de la cocaína –C. A. C. C. (Colombia, 1991)– y un compañero de piso del peluquero –A. M. P. (Colombia, 1973)– después de que la Policía incautara todavía más cocaína, casi 300 gramos más, en el domicilio en el que reside en la travesía Nicolás de Funes. Mientras que los dos primeros ingresaron en prisión en el centro penitenciario de Zuera, el tercero quedó en libertad.

Se trata del resultado final de un operativo que comenzó pocas semanas atrás, el 15 de febrero, cuando varios miembros del mismo Grupo II de Estupefacientes registraron un vehículo en el que viajaba Sebastián S. R. sin que llegaran a encontrar ningún resto de sustancia estupefaciente en una caleta. La sorpresa fue mayúscula para los agentes, de ahí que no cesaran en su empeño e iniciaran una investigación contra el ocupante del turismo al reconocer él mismo que sumaba varios antecedentes por delitos contra la salud pública.

Y sus sospechas han terminado por confirmarse esta misma semana después de que, este martes, los investigadores realizaran varios seguimientos a Sebastián S. R. desde que abandonó su peluquería en Puente del Virrey. Al final se dirigió al portal de un edificio ubicado en la plaza Tauste y, de forma paralela, se apeó de un taxi otro colombiano que entró en el patio del mismo inmueble y lo abandonó rápidamente.

La detención

Ante esta situación, los agentes le dieron el alto y, al registrar su bandolera, comprobaron que el individuo escondía un ladrillo de 1,2 kilos de cocaína. Fue detenido de inmediato, al igual que también sucedió con el peluquero mientras permanecía en el patio del edificio.

Por la noche, los investigadores registraron el domicilio en el que reside Sebastián S. R. y, entre diferentes estancias, hallaron otros 300 gramos de cocaína. Parte del alijo lo encontraron en el dormitorio de un compañero de piso, de ahí que también fuera detenido. Asistidos por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, Sebastián S. R. y C. A. C. C. ingresaron en prisión tras pasar este jueves por la mañana a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.