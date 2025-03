Una víctima de la detenida en Zaidín por echar ansiolíticos en el café: "No conocía ni los palos de la baraja"

Cuando los sucesos ocurren en una pequeña localidad se monta un gran revuelo que afecta directa o indirectamente a todos los vecinos. Este miércoles se conoció que la Guardia Civil investiga a una vecina de Zaidín como presunta autora de un delito continuado contra la salud pública en el que intoxicó a ocho víctimas echando ansiolíticos en el café.

Tal como informó la Benemérita en una nota de prensa, tres personas denunciaron haber sido víctimas de una intoxicación en un bar de este pueblo de Huesca. Los investigadores echaron la vista atrás y descubrieron que en 2020 ya se había denunciado un caso del mismo tipo. Por aquel entonces, una persona dio positivo en benzodiacepina, un medicamento que fue suminitrado sin saberlo mientras se tomaba un café.

La Guardia Civil descubrió que todas las víctimas fueron en un principio elegidas al azar, que habían trabajado en Zaidín durante los años 2020 y 2021 y que acudían al mismo establecimiento hostelero. Además, una de ellas llegó a sufrir un accidente de tráfico debido a la alteración de sus capacidades cognitivas por el consumo del fármaco.

También se supo que la investigada también tomaba este medicamento con prescripción facultativa y las víctimas habrían sido elegidas al azar, sin motivación previa. El Juzgado de Instrucción decretó a la investigada la suspensión del ejercicio de su profesión al frente de un establecimiento público de hostelería.

"No me daría miedo volver"

El caso ha sacudido a toda España y una reportera del programa 'Y ahora Sónsoles' acudió hasta Zaidín para hablar con un amigo de la investigada. "Siempre les he considerado personas muy trabajadoras. Gracias a su trabajo han conseguido lo que han conseguido. No me lo creo, la noticia sorprendió, pero es que tirarse piedras a su propio tejado, pues no lo entiendo", afirmó Manuel en el magacín de Antena 3 sobre el suceso ocurrido en uno de los dos bares de la localidad.

El vecino de Zaidín confesó a los micrófonos de 'Y ahora Sónsoles' que había dejado de acudir al bar de la investigada en los últimos tiempos. "No me daría miedo volver al bar. Hoy he bajado y he visto gente tomando café", sentenció.

Además, la presentadora de Antena 3 volvió a emitir en directo las declaraciones de algunas víctimas que ya habían denunciado lo ocurrido hace aproximadamente un mes. "Nosotros entramos bien al bar y salimos mal. Estábamos jugando a las cartas como cada día y no conocíamos ni los palos de la baraja. No nos encontrábamos bien y fuimos a urgencias. Los tres dimos positivo en lo mismo", afirmó Pablo hace un mes en el magacín. Blas, también confesó que no se acordaba de "nada" tras salir del bar.