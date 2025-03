Seis años de cárcel para el vecino de Alpartir que apuñaló a un amigo tras mear en el patio de su casa

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a seis años de cárcel a un joven vecino de Alpartir -Badreddine Belfkih Lahlou (Marruecos, 1996)- como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por asestarle seis cuchilladas a un amigo de su misma peña tras recriminarle la víctima que orinara hacia el patio de su casa. Así se desprende de la sentencia dictada recientemente por el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, y que también recoge el pago de alrededor de 56.000 euros en favor de los progenitores de la víctima, ya que falleció en noviembre de 2024 en un accidente de tráfico.

Por eso, en el juicio celebrado el pasado 10 de febrero, se tuvo que reproducir como prueba preconstituida la declaración que el fallecido había prestado con anterioridad en fase de instrucción. "Sentí un golpe en la cabeza, forcejeé con él y en unos segundos vi que me caía sangre por todos los lados. Cuando me iba a clavar el cuchillo, le agarré la muñeca y justo en ese momento vino un amigo. Me estaba desmayando, me dejaron en una esquina y ahí tengo flashes hasta que vinieron las enfermeras de las vacas. Me encontraba en estado de shock y no sabía la gravedad de las heridas", afirmó entonces la víctima.

Y es que los hechos tuvieron lugar durante las fiestas patronales de San Gervasio y San Protasio, aunque Badreddine alegó un cuadro de amnesia selectiva que le impidió relatar con detalle los hechos. "Tuve una disputa en el pabellón y me fui con los amigos a la peña, pero no estaba enfadado, ya lo había olvidado. Consumí mucha cocaína y alcohol y no tenía que haber cogido el cuchillo", declaró el joven magrebí. "Me puse a mear por encima del tejado y no sé que pasó que vino a por mí. Tenía tanto miedo que pensaba que iba a morir. Me arrepiento de lo que pasó y pido perdón de corazón a la familia y a los amigos", declaró este veinteañero de origen magrebí", añadió.

Cuchillo ensangrentado con el que se atacó a la víctima / GUARDIA CIVIL

"La fiesta del cordero"

En cualquier caso, quienes corroboraron el relato de la víctima fueron varios amigos y conocidos de ambos al reconocer todos ellos que Badreddine les expresó sus intenciones de "matar" al que luego acabó herido. "Llegué al encierro y el acusado me dijo que había discutido con alguien y que lo iba a matar", explicó un vecino de Alpartir. "Recuerdo que dijo que iba a hacer la fiesta del cordero", añadió un amigo. "Estábamos almorzando y me dijo que quitara el cuchillo con el que yo estaba cortando la empanada porque iba a matar alguien", prosiguió otro.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de ocho años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y la acusación particular a cargo de la abogada Gema Calahorra elevaba la pena privativa de libertad hasta los diez años. Antes de la celebración del juicio, el joven marroquí, defendido por Juan Carlos Macarrón, depositó 10.000 euros en las arcas del juzgado, de ahí que se le haya reducido la condena al aplicarle la atenuante de reparación del daño. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina.