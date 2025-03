El CGPJ confirma a Alfonso Ballestín como presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles el nombramiento de Alfonso Ballestín Miguel (Gallocanta, 1956) como presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, un cargo que revalida Ballestín después de que ningún otro magistrado haya presentado su candidatura a la plaza. Quien también ejerce como presidente de la Sección Primera, y como coordinador de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), accedió a la presidencia en 2018 tras imponerse entonces con 21 votos a otros tres aspirantes, los magistrados José Ruiz Ramo (5), Manuel Daniel Diego (4) y Javier Seoane (4).

Lo que todavía está por ver es si Ballestín agotará este segundo mandato de otros cinco años que, no obstante, se encontraba prorrogado desde 2023 al no convocarse la plaza por la falta de renovación del CGPJ. Y es que el actual presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza cumplirá 70 años en 2026, momento en el que deberá abandonar la carrera judicial a no ser que solicite una prórroga extraordinaria que sí le permita finalizar esta segunda etapa al frente de este órgano judicial. De no ser así, al año que viene se deberá convocar otra vez la plaza de presidente de la Audiencia.

Además, los tres aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), los magistrados Juan José Carbonero, María Pilar Galindo y Juan Carlos Zapata, comparecerán mañana ante la Comisión de Calificación para exponer su currículum y defender el proyecto que llevarán a cabo en el caso de que se sitúen al frente del máximo órgano judicial de la comunidad. Carbonero ha sido citado a las 10.30 horas, Galindo a las 10.45 horas y Zapata a las 11.00 horas. Los tres aspirantes son compañeros en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, de la que es presidente el propio Zapata.

En estos momentos, el mandato del actual presidente del TSJA, Manuel Bellido, se encuentra prorrogado como consecuencia de la parálisis a la que condujo la falta de renovación del propio Consejo General del Poder Judicial. En una entrevista con este diario en octubre del año pasado, el actual presidente aventuró que su relevo podría materializarse a lo largo del primer semestre del presente año con la previsión de que pudiera efectuarse "antes de verano".