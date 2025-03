Dos indigentes hallan muerto a un mendigo con el que vivían en un bajo abandonado en Zaragoza

El Grupo de Homicidios investiga en estos momentos la muerte de un indigente de entre 45 y 55 años al hallarse su cadáver en un bajo abandonado en la plaza de La Magdalena, en Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el fallecido dormía en este local junto a otros dos vagabundos, precisamente, los dos compañeros que este jueves por la tarde han encontrado el cuerpo inerte en torno a las 15.20 horas. Las primeras pesquisas descartarían que se tratase de un homicidio al no encontrar los investigadores signos aparentes de violencia en el cadáver, aunque la etiología de la muerte la determinará la autopsia que previsiblemente se le practique a lo largo de la jornada de mañana al fallecido.

En un primer momento, los indigentes han dado la voz de alarma a la Policía Local, que ha avisado de lo sucedido a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana e incluso se ha activado a la Policía Científica para tomar muestras del interior del local que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido. Allí, en la plaza de La Magdalena, los agentes se han entrevistado con los dos indigentes, quienes les han precisado que ayer estuvieron con su compañero.

De todo ello se ha dado traslado al Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia, cuyo titular ha autorizado el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) para practicarle la autopsia y certificar las causas del deceso. El primer reconocimiento al cadáver in situ, no obstante, revela que el cuerpo no presenta signos de violencia, y entre las hipótesis, los investigadores barajan que la causa de la muerte sea una sobredosis al precisar los compañeros del fallecido que este era toxicómano.

A principios de este año, el pasado 7 de enero, la Policía encontró el cadáver de un hombre con síndrome de Diógenes en un bajo de la calle Doctor Alejandro Palomar, también en esta zona del centro de la capital aragonesa. En aquella ocasión, dos ladrones de origen magrebí descubrieron el cuerpo inerte cuando entraron a robar en el local y comenzaron a revolver los enseres en busca de objetos de valor. La autopsia reveló que el indigente murió asfixiado tas caerle encima los residuos que guardaba en el bajo de los números 12 y 14 de la citada vía.

Apenas unos días antes, el 2 de enero, un indigente inválido de 51 años murió cuando dormía en un banco de la avenida César Augusto, próximo al Mercado Central. Senouci Allouchi, alias Luis El Argelino, solía dormir junto a un amigo en el Pasaje Ebrosa, próximo a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, adonde se desplazaba a diario para comer con cargo a la solidaridad de la beneficencia. Pero hacía un mes, aproximadamente, ingresó en un hospital de la capital aragonesa y, tras recibir el alta médica, fue acogido en la casa de un conocido hasta que en los últimos días de su vida decidió dormir otra vez en la calle. En esta ocasión cambió su ubicación habitual en el paseo María Agustín por los alrededores del Mercado Central, donde se había acomodado en un banco de la avenida César Augusto.