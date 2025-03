El militar que quedó sordo de un puñetazo en Huesca: "Quiero que mis hijas tengan una historia de la que se sientan orgullosas"

A Christian Condado de Diego le truncaron su "sueño" de convertirse en guardia civil con un cobarde puñetazo que estuvo a punto de costarle la vida en la plaza Nuestra Señora de Salas de Huesca. A día de hoy, Christian sigue sin recordar nada de lo sucedido hasta que luego despertó en la cama de un hospital, donde pronto se dio cuenta de que esa pesadilla ya era una realidad. Ahí fue consciente de que había vuelto a nacer, aunque en esta nueva vida ya no se iba a poder alistar a las filas del Ejército de Tierra. Por eso ha luchado contra viento a marea para impartir Justicia y para emprender una nueva vida más allá de las Fuerzas Armadas. Y ese primer cometido finalizó este miércoles al reconocer su agresor los hechos y aceptar una pena de cuatro años de cárcel, aunque todavía anda inmerso en su segundo cometido. "Quiero resurgir", se anima Christian en declaraciones a este diario.

Dice este madrileño de Valdemoro que todavía se ve "de militar" a pesar de que nada tiene que ver su vieja rutina en el acuartelamiento Sancho Ramírez con la que ahora tiene en Siemens, un puesto de trabajo al que pudo acceder a través de una fundación especializada en la inclusión laboral de personas con discapacidad. "Desde el primer día ya ves que tu vida ha cambiado para siempre. El primer año fue catastrófico porque ya intuyes que estás fuera de las Fuerzas Armadas. Mi sueño era entrar en la Guardia Civil y me dieron a entender que se acabó", recuerda Christian, ahora ya cabo honorífico al no poder regresar a la División Castillejos tras quedar sordo del oído izquierdo y prácticamente del derecho. "Ha sido un honor servir a mi país y nunca me sentiré a la altura del uniforme que he llevado", se enorgullece.

A lo largo de estos cuatro años ha contado su historia a través de su cuenta de Instagram (@nunca_caminaras.solo), pero detrás de la pantalla ha tenido a su mujer y a sus dos hijas como tres piezas "indispensables" para salir adelante. "Me han tenido que sufrir porque yo era una persona que estaba deprimida, que no quería salir de casa, estaba psicológicamente destrozado... Me vi inmerso en un mundo de desesperación, pero incluso de lo más oscuro se puede salir. Lo digo emocionado, no me salen ahora las lágrimas, pero es que llevo mucho encima", relata Christian con un nudo en la garganta.

Tampoco quiere romantizar su historia porque él hubiera preferido tener esa otra vida que habría alcanzado el año pasado con su paso a la Guardia Civil. "He querido siempre ayudar al indefenso y sentirme orgulloso de lo que hago. Ese era mi sueño, pero me quedará siempre esa espina...", se resigna.

Pero, por su familia, ha sacado fuerzas de flaqueza. "Ese 'yo' antiguo murió en esa plaza. Ahora me considero otra persona. He descubierto un mundo que desconocía y lucho por darles la vida que merecen a mis hijas, quiero que tengan una historia de la que se sientan orgullosas", concluye Christian, un militar de raza que ahora combate en otros lares con los mismos valores que aquel 5 de septiembre de 2021 le llevaron a defender a una chica a la que acosaba su mismo agresor.