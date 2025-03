Los amigos del guía zaragozano desaparecido en Valladolid piden "colaboración ciudadana": "No sabemos lo que está pasando"

Los amigos de Alejandro Aranda Lasheras, el vecino de Alcalá de Moncayo (Zaragoza) que desapareció el pasado domingo por la noche en Valladolid, han pedido "colaboración ciudadana" para organizar viajes a la capital castellanoleonesa y participar en las labores de búsqueda del joven historiador que se encontraba trabajando como guía del Imserso. Así lo ha explicado a este diario Beatriz, una de sus amigas y coordinadoras de la ayuda. Ya cuentan con un grupo de WhatsApp integrado por 36 personas para "organizar coches" y establecer salidas desde Alcalá de Moncayo, desde Tarazona y desde Zaragoza. "Vamos a ir en diferentes momentos de aquí al fin de semana", ha afirmado.

Los familiares del desaparecido ya se desplazaron a Valladolid el lunes por la mañana y a ellos se han sumado este jueves algunos vecinos de Alcalá de Moncayo. "La familia lo está pasando muy mal. No podemos descartar nada porque no hay ninguna pista. No entendemos lo que está pasando", ha relatado su amiga Beatriz en un llamamiento a la "colaboración ciudadana" para congregar a voluntarios en Valladolid y establecer luego "un lugar de quedada" para comenzar unas batidas que la Policía ahora centra en el río Pisuerga.

A Valladolid llegó Alejandro Aranda Lasheras el domingo por la mañana con motivo de un viaje laboral con el Imserso al trabajar como guía, un puesto en el que había comenzado hacía "un mes y pico" y que ya le había llevado a otros destinos del norte de España como Cantabria o el País Vasco, y también a Toledo. "Estaba muy contento con este trabajo, cada semana tenía un viaje diferente", ha recordado su amiga. Ya por la noche se fue del Hotel Olid, su teléfono móvil quedó en la habitación y su maleta se encontró luego en la calle San Quirce, cerca del Museo Nacional de Escultura.

"Nunca había pasado nada de esto"

Alejandro Aranda Lasheras fue diagnosticado de esquizofrenia "hace cinco años" y aquella noche pudo sufrir un brote psicótico que le hizo comportarse de forma "extraña". "Pero nunca había pasado nada de esto", se inquieta su amiga Beatriz después de que ya hayan transcurrido más de 72 horas desde que se le vio por última vez y desde que se encontró su maleta "en medio de la calle".

Alejandro mide 1,88 metros, pesa 70 kilos, tiene el pelo castaño y ojos verdes. Su familia y amigos solicitan la colaboración ciudadana para localizarlo y piden que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con los teléfonos de la Asociación SOS Desaparecidos: 649 952 957 o 644 712 806.