La madre que asfixió a su bebé en Zaragoza: "Estaba muy asustada, muy nerviosa, no sabía lo que hacer"

Menos de cinco minutos han sido suficientes para completar el interrogatorio a Tatiana Diguele Nuñez (España, 1993), la mujer que esta semana se sienta en el banquillo de los acusados tras confesar que asfixió a su bebé de ocho meses para que dejara de llorar. A preguntas de su defensor, el abogado Alejandro Soteras, la acusada ha respondido a tan solo cuatro preguntas y lo ha hecho para reiterar la confesión y alegar que se puso "tan nerviosa" que solo se le ocurrió montar al niño ya muerto en un carrito para luego abandonarlo en un banco cercano al CaixaForum. "Deambulé sin rumbo porque estaba muy nerviosa, muy asustada y no sabía lo que hacer. Al final conté lo sucedido (a la Policía), me derrumbé y les conté dónde fue, cómo fue, a qué hora...", ha declarado Tatiana antes de que su abogado le preguntara si se siente arrepentida por los hechos. "Claro que lo estoy", ha zanjado.

En ese momento se ha dado por concluida la primera sesión del juicio después de que el jurado, conformado finalmente por seis mujeres y tres hombres y presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, haya comenzado a constituirse a las 09.30 horas. A todos ellos se les han dado unas pinceladas de las pruebas que se les van a practicar a lo largo de estos días, unas sesiones en las que el ministerio fiscal va a defender que Tatiana mató a su bebé "de forma deliberada" y "plenamente consciente" el 23 de febrero de 2024. "Era un menor con nula capacidad de defensa, son unos hechos de lo más que terrible que recoge el Código Penal", ha aseverado la fiscal.

A la confesión de la acusada ha aludido su abogado para reiterar que Tatiana facilitó la investigación del Grupo de Homicidios al conducirles incluso al punto exacto donde depositó el cadáver del pequeño, aunque en un primer momento fingió que se trataba de un secuestro. "Fue una información trascendental y fundamental que ha llevado a que el juicio se celebre en un solo año", ha afirmado Soteras al solicitar la aplicación de la atenuante muy cualificada de confesión. A ambas partes se ha sumado en los últimos días el abogado Isidro Soria, quien desde la semana pasada ejerce la acusación particular en nombre del padre de la víctima.

Sesiones del juicio

La vista se reanudará este martes a las 10.00 horas con la práctica de la prueba testifical, entre ellos, los investigadores del Grupo de Homicidios a quienes la acusada les acabó confesando finalmente los hechos. El 25 de febrero de 2024, en torno a las 07.00 horas, Tatiana llamó al 112 para informar de que habían secuestrado a su hijo. Lo hizo desde Vía Univérsitas, adonde se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana para entrevistarse personalmente con ella y trasladarla a comisaría. Luego hallaron el cadáver del bebé en las inmediaciones del CaixaForum.

Por todo ello, la Fiscalía solicita la imposición de la prisión permanente revisable, a lo que se ha adherido de forma obligatoria la acusación particular al personarse en la causa en un momento procesal en el que no se le permite presentar su particular escrito de acusación. El abogado defensor de la acusada, por su parte, interesa una condena de un año de cárcel por un delito de homicidio en grado de imprudencia con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de confesión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.