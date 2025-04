La Audiencia de Zaragoza ordena la detención del dueño de un concesionario de coches

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza solicitó este lunes la emisión de una orden de busca, de captura y de ingreso en prisión contra el antiguo administrador de un concesionario de coches de Zaragoza al que se le acusa de apoderarse de 50.900 euros procedentes de la compraventa de un Maserati. El motivo no es otro que ausentarse de la cita que tenía con la Justicia, ya que el acusado no compareció en el juicio que se había señalado a las 11.15 horas de este lunes. Y, como la pena a la que se enfrenta es superior a los dos años de cárcel, la vista no pudo celebrarse en su ausencia.

Así lo dictaminó el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, después de esperar un tiempo prudencial a la llegada del acusado y que finalmente no se consumó. Mientras que el ministerio fiscal solicita una pena de tres años de cárcel por un delito de estafa, la acusación particular eleva la pena privativa de libertad hasta los cinco años. La multa asciende a 3.240 y 7.200 euros, respectivamente. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado y otra sociedad suscribieron un contrato de compraventa el 9 de marzo de 2023 en el que acordaron el pago de 50.900 euros por el citado vehículo con la obligación de que el procesado le abonara el importe una vez encontrarse un comprador para el coche. "Si bien el encausado, guiado por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, una vez tuvo el vehículo en su poder, procedió a venderlo a una tercera persona sin abonar cantidad alguna", recoge el escrito de acusación.

Por todo ello, el propietario inicial del Maserati decidió interponer la correspondiente denuncia contra el administrador "único" y "representante legal" de este concesionario de coches ubicado en Plaza. A día de hoy, de hecho, todavía no ha recibido ni un solo euro de esta operación por la que reclama su importe íntegro.