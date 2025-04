La Policía detiene a un vecino del Gancho en una operación antiterrorista

La Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado este martes una operación antiterrorista en Zaragoza que se ha saldado con la detención de un vecino de la calle Las Armas, en el barrio del Gancho. A lo largo de esta mañana, los agentes llegados desde Madrid han registrado un domicilio ubicado en la citada vía y se han llevado material que cotejarán en dependencias policiales.

Por el momento no han trascendido más detalles del operativo, que eso sí, no tiene nada que ver con el que se ha iniciado a primera hora de la mañana en el centro de Barcelona. Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han registrado una vivienda de la calle Castillejos en la que había tres personas, que estarían detenidas por su relación con el terrorismo islamista, según fuentes de la investigación.

Pese a que las actuaciones están bajo secreto por la Audiencia Nacional, los sospechosos podrían haber adquirido material para trasladarlo a zonas en guerra del Líbano, Palestina e Israel y usarlo en ataques dirigidos.

Además de registrar la vivienda para llevarse documentación, los agentes también han entrado en otro local de la Verneda, muy cerca de la complejo central de la Policía Nacional en Barcelona, y en un almacén en el norte de Catalunya. No se descartan más detenciones a lo largo del día, según varias fuentes.

En noviembre, en Caspe

El Servicio de Información de la Guardia Civil detuvo en noviembre en la localidad zaragozana de Caspe a un varón de origen magrebí como presunto autor de delitos de terrorismo al encontrarse inmerso en «un avanzado proceso de radicalización yihadista» hasta el punto de que, supuestamente, llevó a cabo actividades de adoctrinamiento sobre terceros desde la vivienda en la que residía en la calle Mequinenza.

El operativo se desarrolló el pasado viernes por la mañana para culminar una investigación que se abrió en 2017 y que se precipitó a partir de junio tras la información recabada en la Operación Almuassa. Y es que los investigadores lograron entonces neutralizar a la principal infraestructura web dedicada a la facilitación de contenidos terroristas vinculados a la esfera mediática del Estado Islámico.