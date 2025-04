La familia de Luismi, en el juicio por la muerte del joven futbolista del Fuentes: "Todo está siendo caótico: lo único que quiero es recuperar a mi hijo"

«No pongáis la lavadora, que meteré la ropa de entrenar cuando vuelva». Esas fueron las últimas palabras que cruzaron con su hijo los padres de Luis Miguel Pérez, Luismi, el joven futbolista del CD Fuentes cuya vida fue segada en la carretera N-232 en la noche del 8 de diciembre de 2022. Lo recuerda a la perfección Miguel Ángel, su padre, que sufre desde entonces un incontrolable temblor en las manos que lo ha incapacitado para volver a levantar la persiana de la carnicería que regentaba en la calle José Oto de Zaragoza. Ese llamativo temblor, que se extiende desde su nuca hasta sus gemelos, basta para comprender el «caos» en que se ha convertido la vida de la familia dos años y cuatro meses después del impacto frontolateral que se llevó por delante a Luismi, como lo conocían las más de 50 personas que se han acercado este lunes a la primera sesión del juicio contra Víctor. G. H., el vecino de La Zaida de 40 años de edad que intentó un adelantamiento «temerario» cuando circulaba triplicando la tasa de alcoholemia y bajo los efectos de las anfetaminas.

«Todo está siendo caótico: cargo con el peso de haber perdido a mi hermano y de intentar levantar a mis padres», ha señalado Mar López, la hermana de la víctima, esa misma joven que se ha convertido en «la única razón para seguir adelante» de su madre, María de la Soledad, una directora de operaciones de una multinacional que no se ha vuelto a subir sola a un coche. «Lo que yo quiero es recuperar a mi hijo y mi vida, porque esto nos ha matado a mi marido y a mí», ha dicho durante el interrogatorio, donde ha relatado que en mayo de 2024 tuvo que coger la baja «por los continuos ataques de ansiedad».

El juicio continuará el próximo viernes con la presentación de los peritajes y del acusado, que declarará en último lugar, según ha acordado la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el final de la semana para que el acusado aporte las pertinentes explicaciones sobre por qué decidió coger el coche en tales condiciones.

Lo que se ha certificado este lunes con las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que acudieron en primera instancia al siniestro es que el acusado circulaba «a velocidad excesiva» en una noche «en la que era imposible adelantar», dada la «espesa niebla» que había en distintos tramos de la carretera y que obligó a la dotación del instituto armado a conducir «a 40 kilómetros por hora».

Así lo ha asegurado uno de los instructores, que ha asegurado que Víctor G. H. había adelantado previamente saltándose la línea continua y que «quizás se vino arriba», ya que tuvo un comportamiento «reiterativo». Del mismo modo, las pruebas de alcohol y drogas ha ratificado que «desprendía un fuerte olor a alcohol» y que tenía los ojos «vidriosos».

"Llegó haciendo eses y me adelantó"

Sin embargo, la grave imprudencia al volante con funestas consecuencias comenzó mucho antes. Pasado El Burgo de Ebro, el acusado trató de adelantar a otro conductor, que ha reconocido que llegó a ponerse a 120 kilómetros por hora para intentar «salvaguardar» su seguridad al ver cómo un coche se le acercaba «a medio metro». «Llegó haciendo eses y me adelantó incluso superando yo el límite de velocidad, a la altura de Saica, y vi a lo lejos cómo embestía a un BMW negro por detrás», ha apuntado el testigo.

Ese BMW era el último vehículo de un pequeño grupo que circulaba a velocidad reducida por las condiciones climatológicas. «Vi por el retrovisor cómo se acercaba a gran velocidad. Iba haciendo eses, se me pegó detrás e intentó un adelantamiento a los dos o tres coches que íbamos en fila. Cuando vio que venía un coche de frente intentó meterse en el hueco, pero no pudo y aceleré para que se metiera detrás y me acabó golpeando», ha relatado el conductor del turismo, que ha asegurado que el grupo de vehículos circulaba «a unos 70 kilómetros por hora».

Luismi López, a la derecha, el día del partido de Copa contra Osasuna. / ÁNGEL DE CASTRO

El golpe provocó que el Kia Sportage que conducía el acusado se elevara sobre el techo del Kia Ceed de la víctima, que murió en el instante. Junto a él viajaba en el asiento de copiloto su compañero de equipo Pablo, que se vio obligado a tomar el volante con una mano y a accionar el pedal de freno con la otra para detener el vehículo. «El accidente nos cogió absolutamente de improviso, sin capacidad de reacción. Y aún así creo que giró el coche hacia la derecha, lo justo para salvarme la vida», ha señalado, emocionado, su amigo, tras recordar que era un conductor «muy prudente, como había demostrado todos los días» que iban a entrenar al municipio de la Ribera Baja del Ebro.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para Víctor G. H. cuatro años de cárcel y la privación del carné durante seis. La acusación particular, encabezada por el penalista Enrique Trebolle, eleva la petición a cinco años la pena de prisión y a diez la retirada del carné.

El acusado, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero, llegó a estar 209 días en prisión provisional hasta que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza firmó en julio de 2023 un auto de libertad provisional previo pago de una fianza de 10.000 euros.