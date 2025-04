El TSJA 'castiga' con 3.000 euros más al 'Espagueti' por un intento de asesinato en el Gancho

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha elevado desde los 16.000 euros hasta los 19.000 la indemnización que Riad Roumani (Argelia, 2000), alias el Espagueti, le debe abonar a un conocido tras asestarle una puñalada en el costado que estuvo a punto de costarle la vida en la calle Mariano Cerezo, en el barrio zaragozano del Gancho. Así se desprende de la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, un fallo que mantiene la condena de ocho años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa que se remonta al 19 de julio de 2023.

Se trata de una agresión que el mismo Roumani reconoció el día del juicio, aunque puntualizó que se desencadenó después de que la víctima llegara "a insultar" a su madre, "la más sagrada". "Bajé con el cuchillo en la mano para asustarle, pero se me fue un poco la mano. Vi la sangre, me asusté y me marché", declaró este joven argelino en alusión a una certera cuchillada que "atravesó el pulmón y el pericardio" y "perforó el corazón" del herido. "Son lesiones muy graves que podrían haber provocado perfectamente el fallecimiento. Si no hubiera sido atendido inmediatamente, habría muerto súbitamente", explicaron los médicos forenses.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba once años de cárcel para Roumani, defendido por Carmen Sánchez Herrero, y la acusación particular a cargo del abogado Francisco Javier Antoranz elevaba la pena privativa de libertad hasta los 14 años y 6 meses de prisión. Junto a Roumani también se sentó en el banquillo de los acusados Abdelkarim E. B. (Marruecos, 2001), otro joven magrebí defendido por José Vicente Ariño que finalmente resultó absuelto.

Imagen de archivo de Riad Roumani después de que la Policía difundiera una fotografía de su rostro para localizarle tras acuchillar a un adversario en el barrio zaragozano del Gancho. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA | POLICÍA NACIONAL

Hasta su ingreso en la cárcel de Zuera, Roumani era uno de los delincuentes más peligrosos de Zaragoza al contabilizar más de 20 antecedentes por robos con violencia, hurtos, tráfico de drogas e incluso otros episodios con heridos por arma blanca. La situación administrativa del joven argelino en España es irregular hasta el punto de que la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Zaragoza emitió en noviembre de 2018 una orden de expulsión del territorio nacional porque sumaba varias condenas firmes de años anteriores.