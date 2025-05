Un fallecido y cuatro intoxicados por humo en un incendio en Zaragoza: "Me imaginaba que esto iba a pasar"

Una persona de unos 70 años de edad ha fallecido por inhalación de humo y otras cuatro han resultado intoxicadas en un incendio declarado a media tarde de este jueves en una vivienda del número 7 de la calle Bretón de Zaragoza. Uno de los intoxicados ha sido su cuidador.

La voz de alarma la ha dado un particular a las 18.10 horas, cuando ha llamado al 112 alertando de un incendio. Desde el 112 han activado al servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Policía Nacional, Policía Local y 061.

Así, hasta el lugar del suceso se han desplazado una autoescala, varias ambulancias, un puesto sanitario avanzado, una bomba urbana ligera, un furgón y una unidad de mando, entre otros medios de emergencia.

El incendio ya está controlado. En estos momentos, el cadáver del fallecido permanece en el interior del inmueble a la espera de que el juez de guardia autorice su levantamiento.

El jefe de Bomberos y la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, se han desplazado también al lugar de los hechos para seguir la evolución del operativo ya que los efectivos de extinción de incendios continúan trabajando en la zona. Por el momento se desconocen las causas del suceso.

"Ha sido muy llamativo porque había muchísimo humo por las circunstancias del incendio", ha dicho Bravo. Los bomberos han revisado e inspeccionando los pisos superiores a la planta 5ª para garantizar el regreso de sus vecinos, también las escaleras y las viviendas colindantes.

Respecto a los intoxicados, ninguno ha tenido que ser trasladado al hospital, sino que han sido atendidos en las propias ambulancias.

"Tenía la casa llena de humo"

“Si no llega a ser por el perro, no me entero porque estaba en el cuarto de estar. Soy asmática, no he podido salir, he llamado a los bomberos y lo único que he podido hacer es poner una toalla húmeda en la puerta de entrada. Se hace interminable hasta que vienen los bomberos, pero ha sido maravilloso cómo se han portado conmigo”, contaba todavía angustiada María A. Isiegas, vecina del 5°A del número 7 de la calle Tomás Bretón.

El fallecido es un hombre “ya jubilado” que requería de silla de ruedas para desplazarse y que vivía en la misma planta que ella. “Tenía la casa llena de humo, me han puesto oxígeno y me han bajado por las escaleras. Me imaginaba que esto iba a pasar cualquier día porque él era fumador a tope”, ha lamentado esta misma mujer, aliviada junto a su bichón maltés de nombre Balú. “Si llega a ser por la noche, la palmo como un pichón”, ha apuntado ya en compañía de su hijo.