La Policía Científica no logra determinar el origen del incendio que causó un muerto en Zaragoza

Un equipo especializado de la Sección de Incendios de la Policía Científica ha finalizado la inspección técnico-ocular en el interior de la vivienda situada en el número 7 de la calle Tomás Bretón de Zaragoza, que causó la muerte de su único morador, un jubilado con problemas de movilidad, así como otros seis intoxicados por inhalación de humo, sin poder determinar con exactitud el origen ni la causa del fuego.

Sin embargo, las primeras pesquisas tras el incidente apuntaban a un cigarro que fumaba la víctima, fumador habitual tal y como señalaron varios vecinos del inmueble.

El fallecido es una persona de movilidad reducida que vivía en una vivienda y el humo afectó a otras seis personas, una de ellas el cuidador del fallecido, que estaba con él en ese momento. Los heridos no requirieron de ingreso hospitalario y fueron atendidos en las mismas ambulancias que llegaron al lugar.

Después de esta primera intervención, los indicios recogidos por la Policía Científica en el inmueble están siendo objeto de un análisis más exhaustivo, en el marco de una investigación técnico-pericial que podría prolongarse varios días, dada la "complejidad del escenario" y la necesidad de realizar pruebas complementarias en laboratorio.

Trabajos de la Policía Científica en la vivienda. / POLICÍA NACIONAL

El "susto" del incendio

El incendio declarado en el 5º piso del número 7 de la calle Tomás Breto de Zaragoza se llevó la vida de Pedro, "ya jubilado", a quien le habían amputado las dos piernas y que no pudo salvarse del efecto del humo por sus problemas de movilidad, ya que se desplazaba en una silla de ruedas.

El fuego y el impresionante humo que provocó dejó con el susto en el cuerpo a los vecinos, que tuvieron que protegerse del humo colocando paños húmedos bajo las puertas hasta la llegada de los bomberos. Una de las residentes en el bloque afectado confesó que "si no llega a ser por el perro no me entero porque estaba tan tranquila en el cuarto de estar".

El equipo operativo en la vivienda durante las labores de inspección. / POLICÍA NACIONAL

"He llamado dos veces a los Bomberos, pero lo único que he podido hacer es poner una toalla húmeda en la puerta de entrada. Se me ha hecho interminable hasta que han venido, pero ha sido maravilloso cómo se han portado conmigo", contaba todavía angustiada María A. Isiegas, ya acompañada de Balú, su perro. "Me imaginaba que esto iba a pasar cualquier día porque él (el fallecido) era fumador a tope. Si llega a ser por la noche, la palmo como un pichón", continuó la mujer.

Ahora, las investigaciones se prolongarán durante varios días, según la Policía Científica, por la "complejidad" del escenario y la necesidad de realizar nuevos análisis.