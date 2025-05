Suspenso al volante por el apagón en Zaragoza: "Era un caos, la gente hacía lo que le daba la gana"

Si la circulación en una ciudad como Zaragoza ya fue caótica este lunes por el apagón, todavía lo fue más para un joven inexperto que se puso al volante para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir, un ejercicio que acabó suspendiendo al «no ver» una señal de Stop en la avenida Manuel Rodríguez Ayuso mientras se aproximaba a la rotonda de Los Enlaces. En cualquier otra circunstancia se trataría de una falta eliminatoria sin paliativo alguno, pero este joven de 18 años denuncia ante este diario que jamás debería haber arrancado ese vehículo desde el barrio zaragozano de Valdefierro, ya que, para entonces, el corte del suministro eléctrico ya había dejado inoperativos todos los semáforos de la capital aragonesa. «El examinador nos dijo que no había semáforos y que había que obedecer a los policías locales, pero aquello era un caos. La gente hacía lo que le daba la gana y todos los peatones estaban en la calle», relata el afectado.

Tanto él como sus compañeros fueron citados a las 11.15 horas en la calle Laky como punto de salida para examinarse en varios turnos, de tal modo que en cada uno de ellos circularían dos aspirantes. Pero el inicio del recorrido tuvo que retrasarse hasta las 12.00 horas porque hubo «problemas con la rueda del coche», aunque finalmente se pudo solventar el percance para comenzar la prueba.

Mientras este joven de 18 años esperaba que el primer turno culminara la prueba, a otro de sus compañeros ya le habían comunicado «que se habían apagado los semáforos». En cualquier caso no fue ningún impedimento para que, en torno a las 13.00 horas, él mismo iniciara la marcha en la calle Laky, desde donde su examinador le instó a seguir un «circuito libre» a pesar de que, en ese momento, ya no funcionaba ningún semáforo en Zaragoza. «Era obvio que el examinador debería haber cancelado el examen sin necesidad de recibir ningún tipo de mensaje», recalca este joven en alusión a la posterior suspensión de la prueba una vez que el siguiente aspirante se situó frente al volante poco después.

«El teórico me lo saqué diez después de mi cumpleaños y este lunes había quedado con mis padres en celebrar el aprobado en Puerta Venecia con una comida. Tenía muchas ganas de hacer el examen y justo me encuentro con un apagón. Ya es mala suerte... me siento un poco gafe», concluye resignado.