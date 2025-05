La madre de la menor que sufrió acoso escolar en Zaragoza: "Ha sido una experiencia muy traumática"

Es la voz de una madre irreductible, el altavoz de una niña que ya no quería vivir pero que acaba de empezar una nueva vida, la misma a la que le ha reenganchado esa madre que saca fuerzas de flaqueza para ver feliz a su pequeña. Lo hace todas las mañanas con una ilusión intacta por regalarle un nuevo horizonte lleno de esperanza, esa felicidad que el acoso escolar jamás le debe arrebatar a nadie como casi ha estado a punto de sucederle a una menor en un centro educativo de Zaragoza. Acerca de todo ello conversa la madre de la víctima con este diario, ante el que reflexiona sobre un grave problema que concierne a toda la comunidad educativa, que no entiende de "medias tintas" y que es capaz de "destrozar la vida" de toda una familia. "Estamos devastados. Mi hija se ha intentado suicidar varias veces", contaba este viernes la progenitora, justo el mismo día en el que se conmemoraba el Día Mundial contra el acoso escolar.

A ella no le ha quedado más remedio que buscar un nuevo colegio para su hija, quien en estos momentos se somete a terapia psicológica y recibe tratamiento psiquiátrico para superar el calvario en el que se había convertido su vida. Ahora, de hecho, la niña está "ilusionada" con esta nueva etapa, ya alejada de pequeños monstruos que casi se han cobrado su vida. "Es una niña que traga mucho hasta que ha explotado porque es un machaque psicológico casi a diario, que merma a la persona hasta que la deja anulada y sin ganas de vivir", relata la madre de la víctima.

Ayer todavía recordaba aquellos inicios con los primeros signos del acoso, cuando la pequeña "pagaba" con sus padres la ausencia de cambios en la actitud de sus agresores, a pesar de que los progenitores lo habían puesto en conocimiento del centro. "Ha sido una experiencia muy traumática. Somos unos ignorantes hasta que nos toca vivir la realidad de lo que hay, por lo que debemos concienciar a la sociedad sobre la educación que se da a los hijos en casa", reflexiona esta misma mujer.

"Te hacen creer que tu hija es la mentirosa y yo quiero pelear para que esto no quede impune porque si no van contra mi hija, irán a por otra. Y no me valen medias tintas, aunque no entiendo este sistema ni que sea el propio centro quien haga de abogado, de juez y de fiscal", valora la progenitora. "Mi hija no puede dormir sola porque tiene pesadillas y grita por las noches... El camino está siendo durísimo, pero confío en que el tiempo todo lo cura. Toda nuestra familia se ha volcado... y a nuestra hija le mostramos todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño", concluye una madre que mantiene una fe inquebrantable en que su hija recupere la sonrisa que otros le arrebataron. Y es que, de momento, ya lo está consiguiendo.