Una menor se intenta suicidar por acoso escolar en Zaragoza: "¡Me quiero morir!"

A un colegio de Zaragoza le ha explotado en las manos un grave caso de acoso escolar que arrastraba desde hace más de dos años, un periodo de tiempo que ha convertido la vida de una alumna de Educación Primaria en un auténtico infierno hasta el punto de que sus padres se han visto obligados a cambiarla de centro en las últimas semanas. Ha sido la solución que han encontrado los progenitores para poner fin a una vida tortuosa, ya que constan asistencias hospitalarias a la menor tras sufrir varias crisis de ansiedad e intentos suicidas protagonizados recientemente y que incluso ha verbalizado de forma reiterada al grito de "¡Me quiero morir!". Tanto es así que los progenitores han denunciado al centro educativo ante la Dirección de la Inspección del Departamento de Educación por su "inactividad latente" ante este caso de acoso escolar, cuyo Día Mundial se celebró ayer.

Así consta en la denuncia remitida en los últimos días ante el Ejecutivo autonómico, un escrito en el que se detalla la sucesión de las agresiones sufridas por la niña en un colegio cuyo nombre omite este diario para salvaguardar la identidad de la víctima. De todo ello se comenzó a tener conocimiento en los primeros meses de 2023, pero la bomba terminó por explotar a comienzos del siguiente periodo escolar, en el curso 2023-2024, cuando la menor ya verbalizó en casa los insultos que le proferían varios compañeros de clase después de que otra alumna se convirtiera en la cabecilla de esta persecución.

A esos insultos se sumaron con el tiempo otras expresiones más humillantes como, por ejemplo, "no te quiere nadie", "no tendrías que haber nacido" o "vete del colegio". Y todo ello fue caldo de cultivo para que, en enero de este mismo año, las alarmas saltaran en el seno de la familia al apreciar una mayor irascibilidad en el comportamiento de la pequeña. Los progenitores, al final, consiguieron que verbalizara lo que estaba sucediendo, de ahí que descubrieran que esos insultos nunca habían cesado hasta que la situación se había convertido en inaguantable.

Crisis de ansiedad

Pocos días después fue asistida hasta en dos ocasiones en las Urgencias del hospital Universitario Miguel Servet al sufrir una crisis de ansiedad que requirió de asistencia en el Área de Psiquiatría. No se trató de un ingreso baladí, pues entonces ya explicó que no quería vivir más. Y la situación se agravó con el paso de las semanas mientras los insultos subían de tono: "vete ya del colegio", "¿no te das cuenta de aquí no te quiere nadie?", "no tendrías que haber nacido" o "mira en los problemas en los que nos estás metiendo".

Todo ello estuvo a punto de tornarse en tragedia a mediados de marzo en el momento de preparar la mochila para ir al colegio. Entonces habló de "miedo", de zarandeos en los baños, intentó escaparse de casa y se dirigió a la ventana del salón para tirarse al vacío con la fortuna de que sus padres lograron retenerla. Fueron más de 90 minutos de infructuoso diálogo que requirieron la presencia de los sanitarios del 112 en el domicilio familiar para medicarle y tranquilizarle.

A los días se activó el protocolo de acoso escolar en el centro, pero se archivó poco después dándole traslado de todo ello a la familia el pasado 24 de abril. "Acreditando terapia psicológica e ideas suicidas consideran que no hay prueba suficiente para tomar ninguna medida al respecto del acoso sufrido", recoge la denuncia remitida a la Dirección de la Inspección de Educación, ante quien solicitan que se evalúe la actuación del equipo directivo del centro, que se revoque el archivo del protocolo de acoso y que se informe a la Fiscalía de Menores dada la gravedad de los episodios autolíticos y del riesgo sufrido por la víctima.

