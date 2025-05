El recuerdo de la influencer Rebeca Labara sobre su difunto marido: "Era la sonrisa más noble y contagiosa"

Rebeca Labara, la influencer barbastrense que permanece hospitalizada tras un accidente de tráfico en la N-240 en el que murió su marido, ha publicado este domingo un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que se dirige con cariño a su bebé de ocho meses. "No era el Día de la Madre que había imaginado, tampoco lo había idealizado, el simple hecho de estar los tres juntos me parecía un auténtico regalo. Íbamos a estar en Santander con nuestros amigos que son familia, disfrutando del lugar que te vio nacer pequeñín", comienza la misiva difundida a través de su cuenta @atrendylife.

"Sé que hoy no podré verte ni abrazarte personalmente, pero quiero que sepas, Mauro, que si ya eras el moto de mi vida, ahora eres todo el combustible que me hace falta para seguir adelante. Voy a luchar lo que haga falta para que sigas siendo un niño tan feliz como eres, para que no te falte de nada y para que sientas el cariño de todo el mundo que te quiere, y sobre todo de tu padre, que me encargaré de hablarte de él cada día", relata la influencer desde el hospital, donde ingresó el pasado 21 de abril tras la colisión frontal de su turismo con una furgoneta y un camión que circulaban por el carril contrario.

"Papi me está enviando muchas fuerzas desde arriba para poder recuperarme cuanto antes de estas heridas de guerra, y poder abrazarte pronto y verte, no sabes las ganas que tengo y lo que te estoy echando de menores", continúa el mensaje que ha difundido a través de las redes sociales. "Ten por seguro que no voy a dejar de luchar para salir del hospital, más fuerte y con las menos secuelas posibles, desde que ocurrió todo, tú mi salvavidas, el que me da fuerza para cada día tirar un poquito más y para celebrar cada pequeño paso de gigante que aquí doy", continúa.

"No te mereces haber pedido tan pronto a un Papá tan especial: bueno, sincero, alegre, honesto, trabajador, divertido, luchador, era un cascabel en vida, como muchos me han dicho, la sonrisa más noble y contagiosa que han conocido. Él estaba loco de amor por ti, también por mí, y nosotros por é, y nos emocionábamos al pensar la vida que nos quedaba a los tres juntos. Te quiero, hijo, sigo luchando para abrazarte cuanto antes", concluye la carta.