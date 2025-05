Comienza el jurado contra el hombre que asesinó a su exmujer en Escatrón

Un jurado popular juzga desde hoy a Ezequiel Hernández como presunto autor del asesinato de su exmujer, una vecina de Escatrón (Zaragoza) de 71 años de edad que, la madrugada del 10 de septiembre de 2022, fue sorprendida mientras dormía tras colarse Ezequiel en su vivienda con una pata de cabra con la que le golpeó varias veces en la cabeza. Fue el trágico desenlace que tuvo la vida de esta mujer de nombre Mari Carmen, quien en 2021 quiso poner tierra de por medio a casi 50 años de un matrimonio marcado por el yugo de la violencia machista. Pero esta nueva vida en la que andaba inmersa se vio truncada apenas unas semanas después de que Mari Carmen le denunciara por segunda vez, en esta ocasión, por las graves amenazas de muerte que al final cumplió. «La tenía que haber matado (...), y que salga el sol por donde salga», le dijo un Ezequiel para el que ahora se solicita la prisión permanente revisable.

Son algunas de las expresiones que estos días se reproducirán ante los miembros del jurado, un tribunal presidido por la magistrada Natividad Rapún que comenzará a constituirse a partir de las 09.30 horas de este lunes. A todos ellos se dirigirán los tres hijos de la víctima y del acusado, entre ellos, Arantxa Hernández, quien recibiera esa terrible llamada de su padre y por la que iba a declarar el mismo día del crimen. «Ese día 13 tenía que ir yo a declarar como testigo de las amenazas, pero mi padre no quiso que lo hiciera, fue a la casa y le chafó la cabeza hasta matarla», contó Arantxa en una entrevista con este diario con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

«Mi padre no le pegó hasta el día que la cogió del cuello y ella decidió irse de casa, pero sí la maltrataba psicológicamente y ambos eran conocedores de ello. Él siempre se jactaba en las discusiones que no tendría pruebas de nada, que por eso no le tocaba un pelo», recordó esta misma mujer. «Mi madre era huérfana y él siempre le gritaba: ¡huérfana!, para meterse con ella», añadió.

Peticiones de condena

Junto a sus dos hermanos se encuentra personada en la causa Arantxa como acusación particular, cuya abogada, la letrada Pilar Azcón Baile, solicita la imposición de la prisión permanente revisable por el delito de asesinato y de penas que suman otros nueve años de prisión por delitos de amenazas, quebrantamiento de condena y maltrato habitual en el ámbito familiar. El ministerio fiscal, por su parte, interesa una pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato, tres años de prisión por un delito contra la integridad moral y un año por el quebrantamiento.

Contra todo ello muestra su disconformidad el abogado defensor de Ezequiel Hernández, el letrado Francisco García Berenguer, al solicitar la absolución de su cliente por la concurrencia de la eximente incompleta de trastorno psiquiátrico. Y es que, a lo largo del juicio, se alegará que actuó movido por su trastorno de celotipia.