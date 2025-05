Una hija del asesino machista de Escatrón: "Mi madre estaba muerta de miedo"

Tres hermanos han unido este lunes sus llantos en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se han reencontrado con su padre, Ezequiel Hernández Gonzalo, el mismo al que han vuelto a repudiar después de que, la madrugada del 10 septiembre de 2022, asesinara en Escatrón a su exmujer, de nombre María del Carmen, tras golpearle varias veces en la cabeza con una pata de cabra. Han recordado los vástagos aquella vorágine de acontecimientos que desencadenó este fatal desenlace, desde aquellos años de infancia y adolescencia en los que normalizaron la "sumisión" de su madre hasta las graves amenazas de muerte que al final terminó por cumplir Ezequiel después de firmar el divorcio. "Mi madre estaba muerta de miedo", ha verbalizado Arancha, la mayor de los tres hermanos.

"Me di cuenta al dejar de vivir allí que no puedes tratar a tu mujer diciéndole 'huérfana', 'no vales para nada'... pero entre nosotros nos habíamos dicho siempre: 'El papá es así'. Mi madre tomaba un café con sus amigas todas las mañanas y hasta eso era motivo de riña porque mi madre ha sido un parásito para él toda la vida. Esa misma noche (la del crimen) me dijo 'este hombre me mata', pero éramos incapaces de imaginarnos algo así", ha declarado Arancha, el primer testigo en hacerlo ante los miembros del jurado -ocho hombres y una mujer- después de que el acusado lo vaya a hacer en último lugar.

"Esa imagen no se me ha borrado nunca... mi tío José Alfonso se interpuso entre ellos y acabó con la cabeza sangrando encima de la mesa y nosotros agarrados a su pantalón", ha relatado esta misma mujer en alusión a un episodio de su niñez. "Él no quiso venir al entierro de su madre porque no se hablaba con su familia, por lo que quedamos a la vuelta para comer en La Aljafería. Ahí nos dijo que iba a matarla y aún así lo despedí con un abrazo y con un beso y diciéndole que se viniera a Mallorca. También la convenció para volver a vivir juntos, pero aguantaron solo 15 días. Ahí fue cuando le cogió en la cocina y le dijo que le iba a escachar la cabeza. Esa frase de 'te escacho la cabeza' era suya", ha continuado.

"Mi madre era un llanto en persona"

Después de Arancha ha comparecido ante el tribunal su hermano Ezequiel, quien ha explicado que los problemas de convivencia entre su madre y "el acusado", al que en ningún momento se ha dirigido como su padre, se agravaron "cuando se quiso hacer la liquidación de bienes" posterior al divorcio. "Mi madre era un llanto y un disgusto en persona. Perdió 30 kilos. Estaba completamente anulada y hundida, nunca se le fue el miedo. ¡Mi madre estaba sometida!", ha dicho Ezequiel. "A mí me llegó a decir que él había sido un buen marido porque solo le había pegado un bofetón una sola vez", ha proseguido.

Con Arancha y con Ezequiel ha coincidido también su hermana Ana Belén. "Mi padre le insultaba y le humillaba, además, con una risa socarrona. Cuando eres pequeño crees que tu familia es normal, pero cuando te haces adulto... Conmigo siempre ha tenido la relación menos estrecha, he sido una espina clavada para él porque era quien le leía la cartilla", ha descrito Ana Belén. "La semana antes (del crimen) puso en sus estados de WhatsApp una foto de mi sobrino, al día siguiente de mi hijo mayor y, al tercer día, de mi hija pequeña. Era rarísimo... y luego nos dimos cuenta de que era como una despedida y una cuenta atrás de la barbaridad que hizo", ha recordado.

Mientras que el ministerio fiscal solicita penas que en su conjunto suman 29 años de cárcel, la acusación particular a cargo de la abogada Pilar Azcón interesa la imposición de la prisión permanente revisable por el delito de asesinato y de otros nueve años de prisión por delitos de amenazas, quebrantamiento de condena y maltrato habitual en el ámbito familiar. El defensor de Ezequiel, el letrado Francisco García Berenguer, pide su absolución con la concurrencia de la eximente completa de trastorno psiquiátrico al alegar que actuó movido por su trastorno de celotipia. La vista se reanuda este martes a las 10.00 horas con la práctica del resto de la prueba testifical.