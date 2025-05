Un abogado denuncia "la parcialidad" de un juez de Zaragoza: "Nunca nos hemos sentido tan indefensos"

"Aunque esperábamos una abstención del juez que no se produjo, no pedimos en su día la recusación porque no teníamos ninguna duda de su objetividad e imparcialidad y porque ante un jurado hay que ser extremadamente cuidadosos. Pero nos equivocamos porque, con 37 años de ejercicio profesional y más de 1.000 juicios a nuestras espaldas, nunca nos hemos sentido tan indefensos y tan impotentes como en esas sesiones de ese juicio oral". Con estas palabras se ha referido el penalista zaragozano José Luis Melguizo a "la parcialidad expresa y manifiesta" del magistrado Francisco Picazo después de que este juez presidiera el juicio del atropello mortal de la discoteca Supernova, un procedimiento que el mismo Picazo como juez ponente ordenó que juzgara un jurado tras corregir al juez instructor y entender que el acusado tuvo intención de matar a la víctima.

Es lo que este lunes ha criticado Melguizo en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la condena de doce años y seis meses de cárcel que pesa sobre su cliente. Ante la Sala, presidida por el magistrado Javier Seoane, el penalista zaragozano ha recordado que el atropello fue tipificado como un homicidio imprudente hasta que las acusaciones lo recurrieron ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y el juez Picazo, "el mismo magistrado que luego fue designado magistrado presidente", se pronunció en contra de esta tipificación. "Justificó el dolo eventual porque se producía un acelerón, pero el jurado, por unanimidad, lo deshechó completamente", ha recordado Melguizo sobre el argumento que defendió el magistrado.

"Ni siquiera había comenzado el juicio y ya comenzó a pronunciarse a favor de la tesis del homicidio por dolo eventual", ha continuado el penalista en alusión a las manifestaciones del magistrado presidente en el juicio, entre ellas, su referencia a la "brillante" exposición de la fiscal que emanó de su boca. Es por ello por lo que Melguizo ha solicitado la devolución de la causa a la Audiencia Provincial de Zaragoza para celebrar un nuevo juicio con otro magistrado presidente.

Homicidio imprudente

Alternativamente, este abogado ha interesado una condena por homicidio imprudente al entender que existen varias "contradicciones" en las respuestas al objeto del veredicto redactado por Picazo y por las que ya solicitó sin éxito que se devolviera el acta al jurado. "Primero no contempló ninguna respuesta al homicidio por imprudencia y luego lo admitió pero con una cláusula de exclusión", ha recordado.

En estos momentos, Luigi Anthony Vasquez Miranda cumple en la cárcel de Zuera una condena de doce años y seis meses de cárcel después de que, la madrugada del 27 de febrero de 2022, arrollara a la víctima a la salida de Supernova Club y se diera a la fuga. El conductor arrojó un resultado positivo de 0,51mg/l en la prueba de alcoholemia que le practicaron los agentes.