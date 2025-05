Juicio al asesino machista de Escatrón: "Este señor no está loco, es malo y primitivo"

Quienes conocían a María del Carmen, a la que recuerdan con cariño como Mari, han refrendado este martes el infierno que ayer revivieron sus propios hijos. Porque ese dominio que ejercía Ezequiel sobre su mujer era de sobras conocido en su entorno, entre sus hermanos, sus primos y sus amigos, de ahí que no solo se hayan limitado a repetir aquellas pesadillas que ya relataron los vástagos, sino que han verbalizado otros episodios que ellos mismos vivieron en primera persona. Tanto es así que han coincidido también en la normalización de un calvario sobre la que ha reflexionado profundamente el yerno de Ezequiel. "Yo, que venía de fuera, vi comportamientos que no eran normales. Mi suegro gobernaba la casa con mano de hierro y eso de llamarla 'huérfana' lo ha hecho varias veces delante de mí. Él sentía que era su propiedad. Mi suegra estuvo anulada siempre, no tenía valor de denunciar porque tenía interiorizado que tenía que aguantar eso... y sus hijos lo consideraban normal porque para ellos era su normalidad", ha explicado este hombre a los miembros del jurado.

Lo ha hecho antes de fundirse en un sentido abrazo con su cuñado, el hermano de su mujer, con quien ha compartido lloros y lamentos en el interior de la sala y en los pasillos cuando ha finalizado la sesión y se han abrazado con el resto de sus familiares. "No fue un calentón. Este señor no está loco, este señor lo maquinó en su cabeza porque es malo y primitivo. En la calle es una persona encantadora, por lo que seguramente habrá encajado perfectamente en la cárcel", ha zanjado el yerno.

"Tuve una experiencia la primera vez que fuimos a denunciar en los juzgados de la Expo... (llora desconsolado) Recordaré toda la vida la imagen de mi hermana metiéndose detrás de mí con auténtico terror cuando vio aparecer a Ezequiel frente a nosotros y me dijo: 'Tato', ¡tápame!'. Esa escena la tendré grabada toda mi vida", ha declarado uno de los hermanos carnales de Mari. "Hubo un episodio que me marcó... Era sábado. Ezequiel venía de trabajar, íbamos a comer, quería ir a ver a su madre a Calatayud y decía que se haría tarde. Cuando mi hermana le dijo que daba igual llegar media hora antes que media hora después empezó a pegarle. Mis sobrinas se agarraron a mí, las dejé como pude en el sofá, me puse en medio de los dos y Ezequiel me abrió una brecha en la cabeza mientras la ponía de hija de puta para arriba a hija de puta para abajo... y me echó de casa", ha recordado otro hermano de la víctima.

"A esa hija de puta la voy a matar"

"Una de las mañanas antes del crimen recuerdo que me encontré con Ezequiel en el patio y la amenaza que yo viví por él tal cual fue: 'A esa hija de puta la voy a matar porque no se va llevar nada de mí'", ha declarado una prima hermana de la víctima que residía en el mismo bloque de la avenida Navarra donde lo hacían el acusado y la víctima quienes alternaban su residencia con Escatrón. Allí todavía conserva Mari un buen puñado de amigas que también han sido citadas en la Audiencia Provincial de Zaragoza. "En algunas ocasiones yo vi que Ezequiel la vigilaba en la calle. Teníamos que ir a un estanco lejos de casa para que pudiera comprarse el tabaco", ha dicho una de estas mujeres.

Había restos de sangre y de cuero cabelludo en las almohada, lo que hace indicar que fue ahí donde se produjeron los golpes. Estaba tumbada en la cama y no se pudo mover Guardia Civil — Servicio de Criminalística

Junto a todos ellos también han comparecido los guardias civiles a quienes el acusado confesó el crimen cuando, la madrugada del 10 de septiembre de 2022, paró a un vehículo que justo acababa de llegar a Escatrón. "Nos dio el alto, se acercó a nosotros, bajé la ventanilla y textualmente dijo: 'Acabo de matar a mi exmujer'. Mis palabras fueron: '¿Cómo?'", ha señalado uno de los agentes que viajaba en ese coche. "Había restos de sangre y de cuero cabelludo en las almohada, lo que hace indicar que fue ahí donde se produjeron los golpes. La víctima estaba tumbada en la cama y no se pudo mover", ha descrito el agente del Servicio de Criminalística que practicó la inspección técnico ocular.

Mientras que el ministerio fiscal solicita penas que en su conjunto suman 29 años de cárcel, la acusación particular a cargo de la abogada Pilar Azcón interesa la imposición de la prisión permanente revisable por el delito de asesinato y de otros nueve años de prisión por delitos de amenazas, quebrantamiento de condena y maltrato habitual en el ámbito familiar. El defensor de Ezequiel, el letrado Francisco García Berenguer, pide su absolución con la concurrencia de la eximente completa de trastorno psiquiátrico al alegar que actuó movido por su trastorno de celotipia. La vista se reanuda este miércoles a las 10.00 horas con la práctica del resto de la prueba testifical.