El jurado castiga al asesino machista de Escatrón y descarta que matara a su exmujer en pleno “delirio celotipico”

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato a Ezequiel Hernández, el hombre que asesinó a su exmujer en Escatrón (Zaragoza) el 10 de septiembre de 2022, María del Carmen. Los miembros del jurado han descartado que actuara movido por un “delirio celotipico” y han concluido que era plenamente consciente de lo que hizo cuando, aquella madrugada, se desplazó de propio desde Zaragoza hasta Escatrón armado con una pata de cabra incumpliendo la orden desplazó alejamiento que pesaba sobre él. También le han declarado culpable de los delitos de amenazas, de quebrantamiento de medida cautelar y de maltrato.

Quienes conocían a María del Carmen refrendaron durante el juicio el infierno que revivieron sus propios hijos en la primera sesión del juicio. "Mi madre estaba muerta de miedo", verbalizó su hija Arancha, la mayor de los tres hermanos que durante la sesión admitió que su padre llamaba "'huérfana'" a su madre y le repetía "'no vales para nada'". "Entre nosotros nos habíamos dicho siempre: 'El papá es así'. Mi madre tomaba un café con sus amigas todas las mañanas y hasta eso era motivo de riña porque mi madre ha sido un parásito para él toda la vida. Esa misma noche (la del crimen) me dijo 'este hombre me mata', pero éramos incapaces de imaginarnos algo así", declaró.

Su hermano Ezequiel también hizo alusión a los problemas de convivencia entre su madre y "el acusado", al que en ningún momento se dirigió como su padre. Según explicó, se agravaron "cuando se quiso hacer la liquidación de bienes" posterior al divorcio. "Mi madre era un llanto y un disgusto en persona. Perdió 30 kilos. Estaba completamente anulada y hundida, nunca se le fue el miedo. ¡Mi madre estaba sometida!", ha dicho Ezequiel. "A mí me llegó a decir que él había sido un buen marido porque solo le había pegado un bofetón una sola vez", declaró.

Ana Belén, la tercera de los hermanos, explicó que "la semana antes (del crimen) puso en sus estados de WhatsApp una foto de mi sobrino, al día siguiente de mi hijo mayor y, al tercer día, de mi hija pequeña. Era rarísimo... y luego nos dimos cuenta de que era como una despedida y una cuenta atrás de la barbaridad que hizo".

Su entorno más cercano coincidió durante el jurado que se había normalizado el trato que recibió María del Carmen durante años. Yo, que venía de fuera, vi comportamientos que no eran normales. Mi suegro gobernaba la casa con mano de hierro y eso de llamarla 'huérfana' lo ha hecho varias veces delante de mí. Él sentía que era su propiedad. Mi suegra estuvo anulada siempre, no tenía valor de denunciar porque tenía interiorizado que tenía que aguantar eso... y sus hijos lo consideraban normal porque para ellos era su normalidad", admitió el yerno de Ezequiel ante el jurado.