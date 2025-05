Condenados por agredir a tres policías locales de Utebo tras mear sobre un coche

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a tres obreros, entre ellos un padre, su hijo y su yerno, que la noche del 11 de febrero de 2023 embistieron contra tres policías locales de Utebo después de que los agentes les advirtieran de que no cogieran el coche en estado ebrio y les recriminaran que orinaran sobre la puerta de un vehículo estacionado en un descampado. La misma sentencia también absuelve a los funcionarios de excederse en su actuación, pues así lo denunciaban los ahora condenados, sobre los que pesa una condena de seis meses de cárcel en el caso de Silvino S. S. (Colombia, 1965) y Luis B. L. (España, 1992) por un delito de atentado a agente de la autoridad, y de tres meses de prisión en el caso de Joaquín D. S. P. (Colombia, 1989) por un delito de resistencia.

"Al llegar vimos a Silvino tirado en el suelo y a los otros dos participantes de pie. Nos acercamos a ellos para ver qué ocurría, les advertimos de que no condujeran y amablemente nos fuimos. A lo lejos permanecimos observando que no cogieran el vehículo y, en el momento en el que vimos a uno de ellos orinando sobre la puerta de un vehículo, nos bajamos, le solicité su identificación y ahí fue cuando comenzó el altercado", declaró en el juicio uno de los policías locales cuyo rango es el de oficial. "Su actitud era muy desafiante, le insistí y él acometió hacia mí en una actitud chulesca", abundó este mismo agente.

A su testimonio se unió el de los dos guardias civiles que primero llegaron al lugar de los hechos una vez que los policías locales solicitaron su ayuda. "Vimos a tres individuos engrilletados, uno estaba en el suelo y los otros dos forcejeando. Estaban muy agresivos, ebrios y entre ellos hablaban balbuceando, en alto estado de excitación, era una resistencia total para evadir la detención y, dada la situación, fue una detención brillante porque prácticamente no necesitaron nuestro apoyo", afirmó uno de esos dos agentes. "El que estaba en el suelo estaba fuera de sí, no paraba de revolcarse, soltó una patada y me dio en la ingle", prosiguió su compañero.

Fiscalía no acusaba

A la vista de estas declaraciones, la fiscal retiró su petición de condena contra los tres policías locales, por lo que defendió su absolución y mantuvo la solicitud de nueve meses de cárcel contra los otros tres acusados como autores de un delito de atentado a agente de la autoridad, por el que también pidió el pago de varias multas cuyos importes suman 1.440 euros. Los tres agentes, defendidos por los abogados Marco Antonio Navarro y Sergio Escobedo, estuvieron arropados en el juicio por un buen número de sus compañeros e incluso por la propia alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena (PP).