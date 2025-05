El TSJA respalda al juez Picazo y confirma la condena al conductor ebrio que mató a un joven en Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha mostrado su respaldo al presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Francisco Picazo, después de que se denunciara su "parcialidad" como juez cuando presidió el juicio por el atropello mortal a la salida de Supernova Club en Zaragoza, un procedimiento que el mismo Picazo ordenó que juzgara un jurado popular tras corregir al instructor de la causa entendiendo que Luigi Anthony Vasquez Miranda aceleró (luego no quedó probado) para arrollar a la víctima. Así lo ha estimado la Sala Civil y Penal al desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la condena de doce años y meses de cárcel que pesa sobre el conductor, ya que su abogado, el penalista zaragozano José Luis Melguizo, denunció "la parcialidad expresa y manifiesta" del magistrado. "¡Señor letrado, me remito a la magnífica exposición que hizo el ministerio fiscal porque yo la comparto", le llegó a decir Picazo a Melguizo sobre el punto esencial de la causa.

La sentencia de apelación, de hecho, alude a los dos puntos esenciales de "la parcialidad" del juez Picazo: la postura que adoptó en el juicio y el auto que él mismo firmó para que dicho atropello fuera juzgado como un homicidio por dolo eventual. "En el presente caso, el magistrado solo intervino decidiendo sobre la clase de procedimiento a seguir para el enjuiciamiento de los hechos sin adoptar decisión alguna acerca de la culpabilidad o inocencia, por lo que no cabe entender que su contacto previo con el objeto del proceso supusiera una contaminación que pudiera afectar a su imparcialidad en su misión como presidente del tribunal del jurado", argumenta la Sala.

"La advertencia al jurado sobre el alcance probatorio de los testimonios de los testigos, así como el esfuerzo por explicar la nada fácil diferencia entre imprudencia y el dolo eventual, en nada avanzan un opinión del tribunal sobre el resultado probatorio", abunda el tribunal en alusión a algunas apreciaciones que hizo Picazo a los investigadores del siniestro. "Me dice usted (a un policía local) que esto puede ser relevante, aunque no haya sido objeto de pregunta por ninguna de las partes. Es importante, considero, porque no hay huellas de frenada", sostuvo el magistrado presidente ante los miembros del jurado.

La alternativa del homicidio imprudente

Era esta "parcialidad" el punto sobre el que centró Melguizo su recurso de apelación interesando que se repitiera el juicio con un nuevo magistrado presidente y otro jurado. Y, alternativamente, el penalista zaragozano planteó también una condena por homicidio imprudente al entender que existían contradicciones en las respuestas del jurado al objeto del veredicto que redactó Picazo. Pero este último punto también ha sido desestimado por la Sala al ver compatibles las respuestas del jurado.

Todo ello fue puesto de manifiesto por Melguizo durante la vista de apelación celebrada el pasado 5 de mayo cuando criticó "la parcialidad expresa y manifiesta" del magistrado. "Aunque esperábamos una abstención del juez que no se produjo, no pedimos en su día la recusación porque no teníamos ninguna duda de su objetividad e imparcialidad y porque ante un jurado hay que ser extremadamente cuidadosos. Pero nos equivocamos porque, con 37 años de ejercicio profesional y más de 1.000 juicios a nuestras espaldas, nunca nos hemos sentido tan indefensos y tan impotentes como en esas sesiones de ese juicio oral", apuntó el abogado.