La 'torta' más cara de un panadero de Zaragoza: 12.000 euros por romperle un diente a un compañero

Con las manos en la masa estaban dos trabajadores de una panificadora de la carretera Logroño hasta que comenzaron a discutir sin pensar en que el término torta se podría convertir en algo más que uno de los tantos productos que allí elaboran y hornean. Pero los improperios escalaron de tono hasta que las desavenencias acabaron, literalmente, a tortas cuando Raúl B. C. (España, 1977) le propinó varios puñetazos en la cara a su compañero que vio cómo perdía un diente. De este episodio ya ha transcurrido casi un año y, este miércoles, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al agresor a un año y seis meses de cárcel por un delito de lesiones y al pago de una indemnización de 12.000 euros, de los cuales 9.000 ya han sido abonados por el encausado.

Así lo recoge la sentencia que ha dictado in voce la presidenta del tribunal, la magistrada Nicolasa García Roncero, después de que los abogados de la víctima y de su agresor, los letrados Rafael Ariza y Olga Oseira, respectivamente, se hayan adherido a la petición de condena que hoy ha modificado el ministerio fiscal. Y es que, de inicio, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años y seis meses de prisión aunque ha valorado la consignación de 9.000 euros en las arcas del juzgado para aplicar la atenuante de reparación del daño que conlleva entonces una reducción de la pena interesada.

En cualquier caso, el acusado no ingresará en prisión al suspenderse la condena durante los dos próximos años a cambio de que Raúl B. C. no delinca en este plazo de tiempo y abone los 3.000 euros que todavía le restan por pagar. Es, precisamente, lo que ha solicitado la abogada Olga Oseira y a ello no se han opuesto ni la fiscal ni el abogado que ejerce la acusación particular en representación de la víctima. Las tres partes han anunciado que no recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), por lo que el fallo ya es firme.

¿Por qué discutieron?

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del 21 de julio de 2024, en torno a las 07.00 horas, cuando ambos iniciaron una discusión por "la forma de desarrollar las tareas asignadas a cada uno", tal y como recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. En un primer momento, el ministerio público también acusaba de un delito de amenazas a la víctima, pero Raúl B. C. ha matizado esta mañana que no recordaba que esto hubiera sido así, de ahí que la fiscal haya retirado su petición de condena de un año de prisión.

Como consecuencia de este episodio, la panificadora despidió a la víctima aunque luego admitió la improcedencia del despido y volvió a admitir en su plantilla a este varón de 59 años. Y, aunque solo perdió un diente por la agresión, ha tenido que cambiarse otros seis por la virulencia de los golpes que recibió.