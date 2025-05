Una víctima de violencia de género: "Me acostumbré a que me tratara mal y acepté que tenía que ser así"

A los datos del INE les pone voz una mujer cuyo nombre omite este diario para salvaguardar su identidad. Y no es para menos después de que en los últimos meses haya decidido poner punto y final a una relación sentimental que la anuló como persona. Es la voz de una de las centenares de víctima que en el último año han denunciado a sus parejas, la misma a la que ella define como «un hombre controlador» que decidía hasta su forma de vestir. «Me acostumbré a que me tratara mal, era algo monótono, y acepté que tenía que ser así. Es difícil salir de ahí cuando tienes hijos de por medio», relata esta mujer, quien cuenta con el asesoramiento del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Fue una situación que aguantó más de dos años, aunque el punto de inflexión llegó el día en el que «también» le pegó a su hijo. «Eso me hizo pensar: hasta aquí llego. No quería que mi hijo se criara en ese ambiente tan tóxico con alcohol, maltrato, tabaco y violencia, y espero darle una vida diferente a mi niño. No quiero que se forme con ese espejo», sostiene esta misma mujer, atendida por los trabajadores sociales.

«No todas las mujeres somos iguales, pero yo pienso que todo viene del amor propio, amor es que te cuiden, que te respeten y que no te manipulen. Ninguna mujer merece pasar por eso, por un hombre narcisista, él quería que yo me convirtiera en una mujer sumisa y me arrepiento de haberlo permitido, de no haber salido antes, pero lo hacía porque quería formar una familia. Y al final tuve la valentía de salir de ahí», explica la víctima.

Por el momento ha rechazado recibir la atención psicológica que se la ha ofrecido desde el IAM, ya que fía su atención a su fe religiosa. «Estoy muy apegada a Dios y creo que es mi único psicólogo. Soy muy creyente. Dios te guía, te da fortaleza y te ayuda a salir de la oscuridad en la que te encuentras», concluye.