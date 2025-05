Dos años de cárcel por robar tuberías de cobre en una empresa de Zaragoza

Aunque la delincuencia evoluciona del mismo modo que también lo hacen la Policía Nacional y la Guardia Civil, hay ciertos aspectos que no cambian por mucho que estas modalidades delictivas se estén trasladando a la red. Y el robo de cobre, como objeto de deseo de los amigos de lo ajeno, permanece inalterable a esta transformación digital. Buena fe de ello da el robo que en junio de 2023 perpetró un zaragozano (Daniel César P. A.) en una nave de venta de construcciones modulares ubicada en la carretera de Huesca, de donde se llevó varias tuberías de cobre. Ayer, el acusado reconoció los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza y aceptó una pena dos años de cárcel como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, y que también recoge el pago de 1.800 euros a razón del valor del material incautado y de los daños que ocasionó el encausado para acceder a la finca. Tanto es así que la suspensión de la condena quedó condicionada a que el procesado abone este importe a razón de 100 euros al mes durante los próximos 18 meses ya que, de no hacerlo, ingresará en prisión en el centro penitenciario de Zuera. Inicialmente, la acusación particular solicitaba una pena de tres años y seis meses de prisión.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de junio de 2023, cuando Daniel César P. A. accedió a las instalaciones de esta entidad después de cortar la valla metálica que circunda el recinto. De esta forma logró campar a sus anchas para proveerse de una decena de tuberías de cobre, "causando daños en los equipos de aire acondicionado en las que estaban instaladas". La sorpresa fue mayúscula para los trabajadores de esta empresa cuando al día siguiente descubrieron lo sucedido, de ahí que interpusieran la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

La investigación llevó hasta el encausado después de que los agentes tomaran muestras de huellas en el lugar de los hechos, una prueba que resultó positiva al cotejar los resultados con la identidad del acusado. De todo ello hace ya más de un año hasta que este miércoles a las 11.30 horas se le había citado ante el Juzgado de lo Penal número 6, donde se declaró autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.