Dos detenidos por trapichear en los baños de una fiesta de música en Zaragoza

Los baños de un pabellón o de una discoteca no solo se ven como el espacio donde vaciar la vejiga tras una abundante ingesta de bebidas alcohólicas, sino que también se convierten en las zonas más discretas para consumir sustancias estupefacientes e incluso para acceder a pequeñas dosis de speed o de cocaína. Allí, precisamente, dos policías locales de paisano cazaron a dos jóvenes colombianos que ofrecían tusi (cocaína rosa) y pastillas de éxtasis a los asistentes de una fiesta de música techno (Many Come) que se celebraba este domingo por la tarde en las instalaciones de Torre Luna, a las afueras de Zaragoza. Tanto es así que ambos fueron detenidos después de que se les intervinieran pequeñas cantidades de droga y alrededor de 600 euros en efectivo.

Según ha podido saber este diario, los agentes se percataron de las intenciones de estos dos jóvenes colombianos mientras se encontraban en la fila de acceso a los urinarios. Uno de ellos, de hecho, intentó escabullirse entre la multitud aunque no lo logró porque le dieron el alto. Y, cuando luego se disponían a cachearles, ambos entregaron de forma voluntaria varias bolsitas de plástico que contenían tusi y otras con pastillas de éxtasis.

En la cartera de uno de ellos también encontraron más de 600 euros en efectivo, repartido este importe en varios billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. Ante esta situación procedieron a la detención de C. F. G. R. (Colombia, 1991) y J. F. C. B. (Colombia, 1999), ya que ninguno de los dos jóvenes acertaron a ofrecerles "una respuesta coherente" sobre la propiedad de la droga intervenida.

Asistidos por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad tras pasar este lunes por la tarde a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia. Ambos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud pública.