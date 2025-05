Sergio, el policía zaragocista que vive 'partido a partido' tras vencer a un tumor cerebral: "En los detalles pequeños está la esencia de la vida"

Sergio no quiere ser el protagonista de su historia. Por eso, cuando entra en uno de los bares de confianza de los policías destinados en la comisaría de Mayandía, evitar sacar pecho del noble tesón aragonés con el que ha librado la batalla contra ese tumor cerebral que le hizo mirar a los ojos a la muerte. "He tenido mucha suerte", le reconoce a la camarera mientras se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando esta misma trabajadora le cuenta que le ha visto en las redes sociales. Y es que Sergio quiere hablar (y mucho) de los sanitarios del Servet, sus queridos ángeles de la guarda, pero también de su Real Zaragoza, de su familia, de sus compañeros de trabajo... de todos aquellos que le han acompañado en este proceso que ha culminado con su reciente vuelta al trabajo, esa rutina que afronta con otra mentalidad, con una positividad por bandera que le hace soñar con las buenas nuevas que hace tiempo que no celebra su equipo.

De su fervor zaragocista con desplazamientos por todos los campos del país conversa en una entrevista con este diario, de aquella noche para la historia en el Parque de los Príncipes de París, de las grandes tardes de fútbol en La Romareda, de sus inicios en la grada de animación, momentos todos ellos que recuerda "no con añoranza" sino con la sensación de sentirse afortunado por haber festejado tantos y tantos goles de su equipo. Es la mentalidad del partido a partido, del "día a día" que ahora vive por esa compleja operación que le mantuvo dos días en la uci y otros dieciséis en planta. "Y todo eso lo hace más especial", se enorgullece Sergio con la vista todavía lejos en el partido contra el Dépor.

Al templo zaragocista no ha vuelto desde la intervención quirúrgica, aunque ayer vio de cerca el estadio cuando visitó el hospital para agradecer "la humanidad" de los sanitarios que le han acompañado en este tiempo. Y lo hizo con flores, esa imagen que se le representó en el quirófano mientras sus ángeles de la guarda le devolvían esa vida que ahora ve con los ojos de un hombre afortunado. "Se portaron tan bien conmigo, me dieron tanto... que quiero que se vean como alguien especial, que son lo que son", cuenta un policía que solo tiene palabras de agradecimiento para su "humanidad", la misma que él ha llevado por bandera durante los 32 años de ejercicio en la Policía.

"Agradecido de su cariño"

"Entré al quirófano como si fuera con más gente... (se emociona), con mis compañeros... todos me enviaron mensaje de ánimo muy bonitos. Eso me dio mucha fuerza. Estoy muy agradecido de su cariño, ahora vienen a abrazarme, se nota ese cariño y eso te da para pensar que la gente me quiere. Entonces no solo ves pasar la vida, ves pasar si has sido buena persona o no, ves la posibilidad real de que te puedes morir y por eso invito a que seamos buena gente", reflexiona Sergio.

"Es un proceso duro, me voy a quedar con lo bueno, he crecido mucho como ser humano y me ha llevado a ser consciente del ser de mi existencia interior", continúa la historia que ha escrito Sergio de su puño y letra, una experiencia que deja tantas lecciones de vida como tantas veces responde a las preguntas se le plantean durante un café con las emociones a flor de piel. "En los detalles pequeños está la esencia de la vida", dice. Partido a partido, que se dice en el fútbol.