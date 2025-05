Un atracador de Zaragoza: "Robar me sube la adrenalina y me divierte"

Hay expresiones que, por muy bruscas que resulten, se normalizan si verdaderamente se conoce a quien pronuncia esas palabras. Es el punto de partida para analizar a un veinteañero zaragozano (José Ignacio S. S.) con más de 40 de antecedentes policiales que este jueves confesó que atracó a mano armada un salón de juego ubicado en la avenida San José de Zaragoza. Y es que, antes de perpetrar este golpe con una pistola "de plástico" según reiteró, ya sumaba una larga retahíla de detenciones por los que había requerido tratamiento psicológico, de ahí que asistiera a varias consultas en las que verbalizó qué le mueve a vivir en la delincuencia: "Trabajar es una rutina, robar me sube la adrenalina y me divierte".

Son las palabras que este jueves repitió la psicóloga que le valoró entre septiembre de 2022 y enero de 2023, un periodo de tiempo en el que ella comprendió que se encontraba ante un joven impulsivo, que "engañaba repetidamente" y que actuaba de acuerdo a un patrón generalizado de "desprecio de los derechos de lo demás". "Yo creo que tenía un trastorno antisocial de la personalidad: le podía el aburrimiento, era incapaz a la espera, todo le parecía poco...", describió esta misma mujer.

Junto a la psicóloga declararon los agentes del Grupo de Atracos que se hicieron cargo de la investigación después de que una trabajadora del establecimiento diera la voz de alarma el pasado 9 de marzo. "Lo relacionamos con tres hechos más, uno en la calle Royo Villanova donde se halló una huella, a los días una tentativa (de atraco) en la avenida América y luego los compañeros de Torrelavega nos solicitaron una colaboración por otro atraco en un salón de juegos de allí el 1 de febrero", explicó la jefa de la investigación a preguntas de la fiscal. "Actuaba solo, a la misma hora, que era la apertura del establecimiento asegurándose de que no había clientes, la pistola era la misma, eran siempre salones de juego...", añadió la investigadora sobre su modus operandi.

José Ignacio S. A., este jueves, en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza. / A. T. B.

"Estaba bloqueada"

Como víctima se cobró a una empleada que acaba de abrir las puertas del establecimiento, de donde José Ignacio S. S. logró llevarse 8.355 euros de los que ya ha consignado 3.000 en las arcas del juzgado. "Me apuntó con el arma a la cara y me dijo que le diera todo lo que estaba en la caja fuerte. Yo retiraba el dinero y él lo metía en un bolso negro que me dio. De las máquinas tragaperras se llevó bastante... igual 8.000 euros porque era la recaudación de toda la semana (el atraco fue en domingo). Me quedé bloqueada y lo único que quería era darle el dinero", declaró la trabajadora del local.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel al entender que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia. El defensor del encausado, el abogado Alejandro Sarasa, pide una condena de dos años de prisión al entender que concurren las atenuantes de alteración psíquica y de reparación del daño.