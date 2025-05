Aparece un cadáver en el río Grío de Morata de Jalón: "Es una zona que normalmente está cortada"

El cadáver de un hombre, del que se desconocen edad y filiación, fue localizado a primera hora de la noche del sábado en el cauce del río Grío, en Morata de Jalón. Según informa la Guardia Civil, se recibió una llamada de aviso a través del 112 a las 21.05 que alertaba de la presencia de un cuerpo sin vida en el cauce del río.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la patrulla de Seguridad Ciudadana y de la Policía Judicial, además de Bomberos, que extrajeron el cadáver del río. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para practicarle la autopsia, mientras la investigación para identificar al hombre y determinar las circunstancias de la muerte sigue en marcha.

La noticia ha causado sorpresa y estupefacción entre los habitantes de la zona, incluido el propio alcalde, Luis Velilla, quien asegura que a estas horas "no sabemos absolutamente nada". "Nadie me ha llamado, más allá de lo que he leído", explica a este diario.

En cuanto al lugar donde parece que ha aparecido el cuerpo, Velilla tampoco lo tiene claro: "Acceder al río no es fácil, porque normalmente es una zona que está cortada por las obras. Se supone que es en el término municipal de Morata, pero no toda la zona del embalse (Mularroya) lo es".