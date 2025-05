Un jurado juzga a una mujer por la rocambolesca muerte de su bebé en un hospital de Zaragoza

Un jurado popular tiene esta semana la difícil papeleta de juzgar la rocambolesa muerte de un bebé de cinco meses que, el 26 de octubre de 2021, ingresó en el hospital Miguel Servet con un aumento del perímetro cefálico. Su fallecimiento data de varias semanas después, del 7 de diciembre, tras una concatenación de cuadros médicos en los que difieren el ministerio fiscal y la madre del niño, una mujer pakistaní (Amna A.) para quien la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable al acusarla de asfixiarle el 29 de octubre con "una almohada u objeto similar" cuando se encontraba sola en la habitación con su hijo hasta que falleció por su "muy mala evolución". Es, precisamente, una acusación que niega la acusada al defender que esa parada cardiorrespiratoria fue fortuita y que el ingreso hospitalario de su hijo nada tiene que ver con el síndrome del niño zarandeado.

Tan enrevesado es este procedimiento que no existe un resultado de autopsia, ya que no se le pudo practicar el examen forense al pequeño al morir infectado con covid. Sobre estos cuadros clínicos que discuten la Fiscalía (no hay acusación particular porque el padre apoya a la procesada) y el abogado defensor, el letrado Enrique Esteban Pendás, le ilustrarán al jurado los doctores de este centro hospitalario que asistieron al fallecido durante el mes y medio que permaneció hospitalizado en el Servicio de Pediatría.

Está previsto que, este lunes a las 09.30 horas, comience a constituirse el jurado, un tribunal presidido por el magistrado Alfonso Tello (adscrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza) que quedará conformado por nueve ciudadanos legos en Derecho. Son cinco sesiones de juicio que se han readaptado después de que Amna A. haya solicitado declarar en último lugar, una vez se haya practicado toda la prueba testifical y pericial.

A la sala de vistas llegará la encausada por su propio pie, pues en estos momentos se encuentra en libertad provisional a la espera de que se le juzgue por estos hechos. En primer término la propia Audiencia, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), confirmaron que un jurado debe deliberar sobre su inocencia o culpabilidad.