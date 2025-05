Amna vuelve con sus hijos tras retirarse la acusación de asesinar a su bebé: "Es un sueño, voy a estar con mi madre todo el tiempo"

Talha cursa sexto de Primaria en un colegio de Zaragoza y este viernes ha tenido examen de inglés. Su hermano Saad tiene ocho años. Ambos creían que la mejor noticia de hoy iba a llegar con la sirena de las 14.00 horas, ese momento en el que todos los niños salen corriendo al patio para festejar que empieza el fin de semana. Y no andaban muy confundidos Talha ni Saad, aunque el motivo de alegría haya sido otro, inesperado cuanto menos, pues en ese patio les estaba esperando una persona a la que ambos no veían desde hace cuatro años, el mismo tiempo en el que su madre (Amna Ali) ha permanecido acusada de asesinar a su hermano de cinco meses. Pero, desde que esta mañana ha quedado libre Amna de todos los cargos, su cabeza solo estaba puesta en abrazar a Talha y Saad a la salida del colegio, un emotivo reencuentro del que ha sido testigo este diario y del que han dado fe los dos menores. "Es un sueño después de cuatro años, voy a estar con mi madre todo el tiempo", han coincidido ambos a las afueras del centro educativo.

A Amna le rodeaban su marido Muhammad y su madre, los mismos familiares que esta semana le han acompañado en la Audiencia Provincial de Zaragoza mientras se sentaba ella en el banquillo de los acusados con una mochila muy pesada a sus espaldas, la de soportar la petición de condena más alta que contempla el Código Penal: la prisión permanente revisable. Por eso ahora le toca celebrar a la familia, "comer por ahí", recuperar la convivencia y la rutina de su trabajo en la frutería que regentan, según han explicado Amna y Muhammad.

A la familia le ha dado la "enhorabuena" y dos besos la directora del centro educativo en el que están matriculados Talha y Saad, dos niños que este viernes solo tenían sonrisas y abrazos para Amna. "Antes estábamos mal porque no estaba nuestra madre, pero ahora estoy muy bien, estoy muy contento, ¡demasiado!", ha contado Talha. "Estoy muy contento, ¡muchísimo! He rezado mucho, me había imaginado este momento muchas veces", le ha interrumpido su hermano Saad.

"No entiendo por qué está pasando esto conmigo"

Ha sido el reencuentro de una familia que se ha precipitado este viernes después de que la fiscal haya retirado la acusación contra Amna, una decisión que ha llenado de emoción la sala de vistas cuando la progenitora ha abandonado el banquillo para sentarse junto a su esposo y su madre. Había declarado poco antes que no entendía por qué estaba allí, frente a un jurado que no ha tenido que pronunciarse sobre "un caso tremendamente complejo", un tribunal al que ha pedido clemencia entre lágrimas. "Estábamos viviendo bien, pero no entiendo por qué está pasando esto conmigo. He perdido a mi niño y no puedo abrazar a mis hijos… no puedo ver ni escuchar su voz”, ha relatado.

Y allí, en el patio de ese colegio, ya no estaba su abogado defensor, el letrado Enrique Esteban Pendás, porque Amna ya no necesita a nadie que defienda su inocencia ni tampoco tiene que verse las caras con un tribunal. Es el turno de retomar su vida en la frutería con tantos clientes que ayer la recordaron como una buena madre, unos padres "muy agradecidos" con sus hijos que este mediodía han protagonizado una escena histórica en el patio del colegio, ese centro al que el lunes podrá acompañarles de nuevo Amna en esta segunda vida que acaba de comenzar. Es el "sueño" del que hablaban Talha y Saad. Visto para sentencia.