Estafa a un taxista en Zaragoza, despierta al vecindario y acaba en comisaría

Los impagos de carreras a los taxistas dejan escenas completamente rocambolescas más allá del simple acto de abrir la puerta del vehículo en cuestión para apearse y darse rápidamente a la fuga. Porque lo que viene después resulta inesperado, tal y como sucedió la madrugada de este mismo sábado en Zaragoza con el impago de una carrera de 7,80 euros que desencadenó una escena de lo más surrealista: el pasajero se dio a la fuga por las calles del barrio de Las Fuentes hasta que se detuvo frente a un bloque de pisos aleatorio para llamar a todos los timbres fingiendo que allí vivía su hija. Y no solo fracasó en su intento de encontrar guarida, sino que acabó en dependencias policiales porque en ese momento carecía de documentación para identificarse.

Hasta el lugar de los hechos, la calle Rodrigo Rebolledo, se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía Aragón una vez que el taxista dio la voz de alarma a la sala de emergencias del 091. Así lo consideró la víctima después de perseguir a este individuo a bordo de su taxi, de ahí que el importe que ahora reclama no solo se limita a los 7,80 euros sino que lo eleva a 30,15 euros por el trayecto que tuvo que prorrogar para no perderle de vista.

De todo ello ya ha dejado constancia por escrito el taxista, pues ayer por la tarde formuló la correspondiente denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando. Ante los agentes relató la víctima que montó a este individuo de origen sudamericano en el paseo Calanda, en el barrio de Delicias, desde donde le llevó hasta la avenida Compromiso de Caspe. Allí precisamente comenzaron los problemas cuando el pasajero le comentó que no le podía pagar. Primero, porque no llevaba dinero en efectivo. Y, segundo, porque su móvil estaba sin batería y no podía hacer uso entonces de la tarjeta bancaria.

Se trata de una maniobra delictiva que ha denunciado el taxista, asistido por el abogado Marco Antonio Navarro en representación de la Asociación Provincial Auto-Taxi de Zaragoza, pues tiene repercusiones legales al tipificarse esta acción como un delito leve de estafa. La semana pasada, por ejemplo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza celebró un juicio por unos hechos similares que se remontan al día del apagón. En esta ocasión una mujer se dio a la fuga sin abonar una carrera de 7,50 euros que le puede salir más cara de lo que pensaba. Para ella solicitó la Fiscalía el pago de una multa de 360 euros y la acusación particular a cargo de este mismo abogado elevó el importe hasta los 720 euros.