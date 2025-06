Un acusado de tráfico de drogas en Zaragoza: "Señor juez, me escapé porque tenía miedo y el otro chico venía a joderme"

"Ni un cigarro" ha reconocido como suyo un vecino del barrio zaragozano del Gancho al que la Policía le intervino ocho gramos de cocaína, 169 gramos de hachís y una pequeña báscula de precisión cuando, la tarde del 5 de abril de 2024, le cachearon en la terraza de un bar de la calle Mayoral. Así ha desmentido A. E. (Marruecos, 1981) a los agentes que le detuvieron, los mismos funcionarios que esta misma mañana han recordado que le registraron al observar que mantenía "una actitud huidiza". Pero el encausado ha cargado contra un anterior compañero de piso al entrever que es confidente de la Policía. "Él me decía muchas cosas, que trajo a la Policía para joderme, para hacerme la vida difícil y que me iba a salir caro. Señor juez, me escapé porque tenía miedo y el otro chico venía a joderme", ha declarado este marroquí de 44 años.

Y es que el acusado se dio a la fuga cuando los agentes hallaron la cocaína y el hachís entre sus pertenencias y comprobaron que le constaba como suspendida una anterior condena por tráfico de drogas, de ahí que tuvieran que dar rápidamente el aviso a sus compañeros para evitar que se esfumara por arte de magia. No lo consiguió porque una patrulla le interceptó en la intersección de las calles Conde Aranda y Santa Inés, según han precisado los efectivos policiales ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, presidido por el magistrado Francisco Picazo.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 18.00 horas del 5 de abril de 2024, en la terraza en el bar Onairam de la calle Mayoral. "Vimos un gesto de actitud evasiva, le identificamos y le encontramos unas pequeñas piedras de hachís", han coincidido los dos agentes que le dieron el alto a este marroquí de 44 años, un primer cacheo al que le siguió un segundo cuando ya le apartaron de la zona. "Cuando le encontramos toda la droga fue cuando se echó a correr", han abundado.

Por todo ello, el ministerio fiscal ha solicitado una pena de cinco años de cárcel por un delito de salud pública y el pago de una multa de 3.000 euros. El abogado defensor de A. E., el letrado Juan Carlos Macarrón, ha defendido su absolución.