Condenado el exempleado que dejó "a cero" las cuentas de Cermi Aragón

Quien fuera durante ocho años director técnico de Cermi Aragón, Daniel Bes Argón, ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel por apoderarse de 125.000 euros de las arcas de esta entidad que agrupa a todas las asociaciones de personas con discapacidad. Así lo confesó el encausado a la vicepresidenta de Cermi Aragón, Marta Valencia, cuando dejó las cuentas con tan solo 45 céntimos después de varios "traspasos de fondos" a sus cuentas particulares, entre ellos, "viajes por su cuenta" o el cobro de una subvención para un viaje al Parlamento Europeo entre los meses de enero y octubre de 2022. "No nos dejó ni para pagar la luz, no teníamos nada, nos dejó la cuenta a cero", contaron los responsables de Cermi.

Es, precisamente, la misma pena que solicitaba la acusación particular a cargo de la abogada Carmen Cifuentes y que ahora le ha impuesto el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza al considerarle autor de un delito continuado de estafa. El fallo también recoge el pago de una multa de 1.620 euros y la devolución del importe estafado, que en un primer momento cifró el encausado en 115.000 euros pero que se acabó elevando hasta los 125.000 euros.

Como consecuencia de este desfalco, un agujero que Daniel Bes Argón justificó por sus "graves problemas de adicciones", Cermi quedó en una situación económica de lo más delicada. Tanto es así que sus responsables tuvieron que pedir dos préstamos, uno de 15.000 euros a Cermi estatal y otro de 80.000 euros a Fundación Once, para pagar "los recibos que quedaban pendientes" y repartir las subvenciones que canalizaba la organización entre el resto de sus entidades asociadas.

El exdirector técnico de Cermi Aragón, Daniel Bes Argón, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.

"Consiguió las claves de acceso"

Y todo este desfalco lo orquestó gracias a las claves de acceso que obtuvo de las personas autorizadas en las cuentas bancarias de Cermi, aunque no haya quedado "acreditado" cómo las consiguió, según recoge la sentencia que en los últimos días ha firmado el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo. A ello aludieron precisamente los responsables de Cermi para zanjar que ellos "nunca" les facilitaron estas mismas claves para que él pudiera manejar las cuentas a su antojo.

"No me dieron ninguna facilidad (en Cermi), me despidieron y luego ya no tuve ninguna otra fuente de dinero porque me sacaron en portada (del periódico) y ya no pude trabajar", declaró Daniel Bes Argón en el juicio celebrado el pasado 12 de mayo. "Al gestor no se le he citado nunca y es el que debería estar vigilando las cuentas", llegó a defenderse el encausado.