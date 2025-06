Un condenado por asesinato en Figueruelas pide "un juicio justo" como el 'crimen de los tirantes'

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha celebrado este miércoles la vista de apelación contra la condena del crimen de Figueruelas, una sentencia que recoge la imposición de 26 años de cárcel a Miguel Artigas Jiménez y su cómplice Daniel Suárez Gabarre por maniatar, torturar, asesinar y robar a un sexagenario que vendía droga en su domicilio de la calle Mayor. Pero contra este fallo han mostrado su disconformidad sus abogados defensores, el de Suárez Gabarre al alegar que su cliente solo robó, y el de Artigas Jiménez al solicitar la repetición del plenario, "un juicio justo con un objeto de veredicto de acuerdo a la Ley del Jurado" que ha reivindicado su defensor, el letrado Enrique Esteban Pendás.

"Con el 'crimen de los tirantes' también hubo una irregularidad en cuanto a la confección del veredicto y su motivación, al jurado se le tienen que presentar hechos, no se le pueden presentar conceptos jurídicos. He hecho el estudio muy detallado (del objeto del veredicto) y se les ha confundido muchas veces al jurado. Son causas muy complejas que incluso levantan incertidumbre entre los miembros de un tribunal (profesional), pero este tribunal no tendría que hacer otra cosa que declarar la nulidad de la sentencia y devolver la causa a la Audiencia", ha argumentado Enrique Esteban Pendás.

Entre estas alegaciones también ha discutido Esteban Pendás las agravantes de alevosía, de ensañamiento y de disfraz y "las anomalías psíquicas" de su representado, una circunstancia atenuante que desecharon los miembros del jurado. "Miguel cometió un robo con violencia, y toda la violencia que se ejerció fue para obtener la información de dónde estaba la droga. Es responsable de un homicidio, no de un asesinato", ha remachado este abogado.

Oposición

A los argumentos de Esteban Pendás y de Bartolomé Arranz se han opuesto el ministerio fiscal y la abogada que ejerce la acusación particular en representación de los familiares de la víctima, la letrada Marina Ons. Y ambas acusaciones han coincidido también en los planteamientos de sendos recursos de apelación: la aplicación incorrecta de la indemnización y un error en la tipificación penal del robo.

Tanto Daniel Suárez Gabarre como Miguel Artigas Jiménez han comparecido por videoconferencia desde las cárceles de Zuera y de Valdemoro, respectivamente, donde permanecen internos desde que fueran detenidos un año después de cometer el crimen aquella madrugada del 3 de mayo de 2022. A su paradero llegaron los investigadores de la Guardia Civil después de estudiar los posicionamientos de sus teléfonos móviles, un análisis que facilitó el robo del terminal de la víctima.