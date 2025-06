La Audiencia Nacional tomará declaración a los mandos policiales por el asesinato múltiple de Igor el Ruso en Andorra

El 14 de diciembre de 2017, Norbert Feher (Serbia, 1981), conocido internacionalmente por su sobrenombre de Igor el Ruso, cometió un atroz triple asesinato en Andorra en el que mató a José Luis Iranzo, pastor de 39 años, y a dos agentes de la Guardia Civil de Teruel, Víctor Romero, que en aquel entonces tenía 30 años, y Víctor Jesús Caballero, de 38. El caso supuso entonces dos vías judiciales distintas. Por un lado, Igor el Ruso recibió varias condenas en 2021, lideradas por la prisión permanente revisable que cumple en estos momentos.

Pero hubo otra vía, iniciada por los abogados de las víctimas, que ponía el foco en el procedimiento que habían seguido los mandos policiales. Uno de los quid de la cuestión está en el supuesto fallo en la comunicación entre los distintos cuerpos, ya que Igor el Ruso estaba siendo perseguido por los carabinieri italianos y por la propia Policía Nacional española. En cambio, las actuaciones de los guardia civiles durante aquella madrugada "podrían haber sido diferentes", según defienden los abogados, si hubiesen sabido a quién se enfrentaban.

Esta circunstancia será la que tratará de dirimir la Audiencia Nacional tras aceptar la demanda de la viuda de uno de los agentes, Víctor Romero, para interrogar a varios de los responsables, tal y como ha adelantado Heraldo y ha podido confirmar este diario. El abogado de esta parte, Jorge Piedrafita, cuenta que ya ha enviado el pliego de preguntas a la AN, tras recibir este mismo jueves la notificación, y espera que se fije la fecha para el interrogatorio, probablemente tras el verano.

Igor el Ruso, en Teruel, durante el juicio en 2021 por el triple asesinato en Andorra. / Antonio Garcia

"Mi clienta solo quiere saber la verdad. Esto no va contra nadie, no queremos que procesen a nadie ni que los inhabiliten. Solo queremos determinar si hubo fallos y, si es así, que se corrijan para el futuro", remarca Piedrafita, que apostilla: "Lamentablemente, nadie va a devolver la vida a Víctor Romero. Solo queremos saber la verdad, y además quienes declaren lo harán como testigos, no como imputados. Las explicaciones las tiene que dar la administración".

La cuestión económica, "secundaria"

En ese sentido, el abogado subraya en todo momento que la cuestión económica es "secundaria", pese a que a su clienta, que se quedó viuda con 31 años y con una niña de nueve meses, le corresponde una indemnización de 500.000 euros que Igor el Ruso, al ser insolvente, no pagará, por lo que debería ser asumida por la administración. En cuanto al caso, Piedrafita considera que "algo falló", porque en el juicio al asesino "un agente de la UDYCO reconoció que sabían que se estaba buscando a Igor el Ruso en Málaga".

Así las cosas, cuando la Audiencia Nacional fije una fecha, serán llamados a declarar los entonces máximos mandos de la Guardia Civil en la provincia de Teruel, el General Carlos Crespo Romero (jefe de la zona de Aragón) y el Teniente Coronel José Rafael Soler (jefe de la Comandancia de Teruel); el entonces máximo mando de la II Compañía de Alcañiz de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel el Capitán Horacio Requena; los cinco agentes intervinientes en el operativo junto al Capitán Requena; el Capitán Jefe de la Policía Judicial de Teruel junto a los efectivos encargados de la investigación del crimen; así como los mandos y efectivos de la Policía Nacional responsables de la UDYCO, que participaron en la operación de búsqueda de Norbert Feher en Málaga.