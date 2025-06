Condenado un vecino de Ejea por almacenar dos millones de archivos pedófilos

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a seis años de cárcel a un vecino de Ejea de los Caballeros al que el Grupo de Delitos Tecnológicos le intervino casi dos millones de archivos pedófilos, un material que incautaron los agentes en seis discos duros cuando registraron su domicilio el 17 de noviembre de 2021. Fue un hallazgo para el que no encontró explicación Andrés C. B. al defender que dos de estos seis dispositivos los cogió de un contenedor sin ofrecer una explicación convincente para los cuatro restantes. "Yo no descargo pornografía infantil, solo de adultos, y de informática no tengo ni idea. A veces he pinchado en algún enlace que me lleva a pornografía infantil, pero salgo enseguida", se excusó el encausado.

Pero no han convencido sus argumentos al tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, al considerarle autor no solo de un delito de tenencia de pornografía infantil sino también de distribución. La sentencia también recoge seis años de libertad vigilada y la prohibición para desarrollar cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores durante doce años. El fallo no es firme y todavía puede ser recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Entre todos los archivos analizados, por ejemplo, constan documentos visuales "extremadamente degradantes", tal y como describieron los agentes. Tanto es así que en ellos aparecen niños atados de pies y manos mientras son sometidos a "prácticas sexuales degradantes", de tal forma que Andrés C. B. los clasificaba en carpetas "por fechas y nombres" con alguna denominación con como hermosas niñas prostitutas de 8 a 13 años.

El inicio de la investigación

A lo largo de la vista también comparecieron los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos que, en septiembre de 2020, iniciaron la investigación después de que la embajada de Estados Unidos en España les alertara de que el acusado había subido a su cuenta de Google Drive alrededor de 50 archivos pedófilos. Sobre ello también se excusó Andrés C. B. al alegar que se puso "nervioso" sin saber cómo se pudieron subir. "Es imposible que sea una subida involuntaria o por error, esa posibilidad no existe", confrontaron los agentes, quienes también apuntaron que encontraron las facturas de los discos duros en el interior de la vivienda.

A su detención se sumaron la de otros tres individuos, uno de ellos, un veinteañero zaragozano que el pasado mes de enero reconoció los hechos y aceptó una pena de dos años de cárcel. En su caso le intervinieron 300 GB de archivos pedófilos, algunos de los 70.000 incautados con abusos y agresiones sádicas.