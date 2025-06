Los vecinos de Picarral: "Se vivieron momentos de gran preocupación, las familias se agolpaban en la calle"

Los vecinos del zaragozano barrio del Picarral están con el corazón en un puño. No podrán olvidar la trágica noche de este viernes, cuando un hombre de 93 falleció en el incendio de la residencia Domus Vi Zalfonada de Zaragoza y una veintena de mayores resultaron heridos.

A primera hora de la mañana, muchos eran los vecinos que han acercado hasta el centro, con la esperanza de encontrar una normalidad que tardará días en llegar. El resultado del incendio no pasaba desapercibido, con ventanas rotas, cristales por el suelo ... Desde la Asociación de Vecinos el Picarral Salvador Allende mostraban esta mañana sus condolencias por el residente fallecido y agradecía la "rápida actuación de las fuerzas de seguridad, equipos médicos y bomberos desplazados hasta la residencia, que consiguió que no se convirtiese en una tragedia de mayores dimensiones". También de los vecinos que no se lo pensaron dos veces y se lanzaron ayudar. Todo valía para romper las ventanas. "Hemos comenzado a romper las ventanas con lo que teníamos a mano: sillas, mallos, hacha... yo he sacado a siete", decía anoche uno de los jóvenes.

Desde la entidad vecina reconocen "que se vivieron momentos de gran preocupación, los familiares agolpados en la calle temían por el estado de los residentes, muchos de ellos, con grandes necesidades asistenciales" y destacan que "las modernas instalaciones de la residencia, y sus medidas de protección fueron también imprescindibles para no acabar en una situación con peores consecuencias".

Sin embargo, insisten en la importancia de que las administraciones revisen estos ratios y los amplíen para que el servicio asistencial a nuestros mayores y dependientes sea de la máxima calidad" y exigen "que sea pública lo antes posible la causa del incendio, así como el número de trabajadoras que se encontraba en ese momento".