El autor confeso de un asesinato en Las Fuentes 'acepta' 12 años de cárcel y pide perdón: "Tenía que pagar por ello"

Jhojan Joanny Arroyave Arcila, el joven colombiano que el 21 de octubre de 2023 degolló con 41 cuchilladas a un vecino de Las Fuentes en su casa, ha vuelto a confesar el crimen en el transcurso del juicio que se ventila esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Lo ha hecho al responder a las preguntas de su interrogatorio y al dar el visto bueno al escrito de acusación conjunta por conformidad que han formulado el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado Carlos Estremera, una solicitud que recoge una pena de 12 años de cárcel por un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de confesión. Y es que el encausado confesó la muerte de Ignacio Pascual Goñi seis días después en un momento en el que, según ha recalcado la fiscal, "las investigaciones estaban en puerto muerto".

Hasta dependencias policiales se desplazaron el padrastro de Jhojan Joanny y su abogada para informar de lo que les había transmitido el encausado, un relato que amplió una vez fue detenido y en el que ha abundado esta misma mañana al contar cómo acabó en ese domicilio de la calle Jaime Herrerín junto a un hombre de 50 años al que conocía del barrio, pero solo de "hola y hasta luego". "Me invitó a echar unas cervezas y no vi nada raro, estuvimos escuchando música (...) Intentó agredirme sexualmente, me manoseó las piernas y se fue a la cocina, volvió con una cerveza, pero ya con una actitud más agresiva, de forzarme, se abalanzó sobre mí y me lo quité de encima. Vi un cuchillo (de 32 centímetros) y ya... Cuando le clavé el cuchillo en el cuello cayó al suelo", ha declarado el acusado en alusión a la velada que ambos compartieron en una habitación con camilla de masaje. "Mi conciencia no era capaz de seguir callando eso, había hecho algo muy malo y tenía que pagar por ello", ha añadido.

Ha sido alrededor de un cuarto de hora de interrogatorio que ha quedado precedido de las explicaciones de la fiscal y del abogado defensor de este joven colombiano de 30 años para entender el escrito de acusación conjunta por conformidad. "Fue una confesión relevante porque las investigaciones se encontraban en punto muerto. No había conexiones entre ellos, no había amistad, solo se conocían de vista en el barrio. Si no se hubiera entregado, podría haber quedado sin descubrir el autor de los hechos", ha referido la fiscal a los miembros del jurado, presidido por el magistrado Francisco Picazo.

"Merece el reproche del Código Penal"

"Llevaba una doble vida y se dedicaba a ejercer la prostitución, eran actividades de riesgo y por eso tenía un cuchillo de grandes dimensiones. Mi cliente se sintió coaccionado pensando que iba a ser violado, tuvo un muy mal día, pero no es justificable y merece el reproche del Código Penal. Pesó sobre su conciencia y sintiéndose culpable decidió contar los hechos", ha continuado el abogado defensor.

Este castigo en el que convergen ambas partes también contempla una pena de cinco meses de cárcel por un delito de hurto, ya que Jhojan Joanny se llevó cuatro móviles, un patinete eléctrico y varios perfumes de la vivienda. De allí ya salió sin el arma homicida al esconder el cuchillo en un paragüero.

La vista se reanuda este martes a las 10.00 horas con la práctica de la prueba testifical, entre ellos, los investigadores del Grupo de Homicidios que dirigieron las pesquisas una vez que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza dieron la voz de alarma al no tener noticias de la víctima desde hacía varios días. En este domicilio ubicado en el número 6 residía solo Ignacio Pascual Goñi después del fallecimiento de sus padres, de ahí que la indemnización de 66.000 euros esté destinada a sus seis tíos.