Un acusado de agresión sexual, ante la denuncia de su novia en Zaragoza: "Ella misma se quitó la ropa, no la forcé"

A la denuncia por agresión sexual de su exnovia ha respondido con incredulidad un joven senegalés que este lunes ha defendido el "consentimiento" de las relaciones sexuales que el 7 de octubre de 2024 mantuvo con su por entonces pareja en un domicilio de la calle Caspe, en el barrio de Delicias. Así lo ha manifestado Omar N. ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza al aclarar incluso que ella le había obligado a "comprar preservativos" para consumar el que iba a ser su primer acto sexual. "Ella misma se quitó la ropa, no la forcé, fue todo con su consentimiento. Le di un beso y se fue (de casa), le mandé un mensaje para ver si ya había llegado a su casa, pero no volvió a llamarme y me bloqueó", ha afirmado el encausado.

Es un relato que ha diferido por completo del que ha ofrecido minutos después la denunciante al declarar incluso que ambos ya no eran pareja desde hacía "una semana antes", pero que quedaron aquella tarde, en torno a las 16.00 horas, para "hablar las cosas" como ya habían hecho en otras ocasiones cuando ya habían "terminado" otras relaciones. "Cuando me senté en la cama cerró la puerta de la habitación, me quitó los pantalones y las bragas, me sujetó los brazos, se colocó encima de mí, me penetró por la vagina y le dije que lo dejara en mi idioma (wólof), pero siguió. Solo grité una vez porque me tapó la boca con la mano", ha sostenido la joven.

"Le di un abrazo porque no quería que me siguiera y me fui. Después fui al dentista y en la calle me dijeron que tenía sangre en los pantalones, así que me quité la sudadera y me la puse en las caderas", ha abundando la denunciante ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, la misma Sala ante quien se ha exhibido un conversación de WhatsApp entre ambos en la que hablaban de esa previa adquisición de preservativos para mantener luego las relaciones sexuales.

Por todo ello, el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Alfonso Rabanaque solicitan penas que en su conjunto suman 15 años de cárcel a razón de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual y de otro año por un delito de lesiones. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza.