Asuntos Internos revela las "consultas" ilegales de un policía nacional en Zaragoza: "Es injustificable"

Dos compañeros de Asuntos Internos han descrito este miércoles en la Audiencia Provincial de Zaragoza las presuntas maniobras delictivas de un policía nacional destinado en la capital aragonesa (Carlos Fidencio B.) al sostener ambos que el encausado husmeó en la base de datos de un conocido con la finalidad de informarle a su esposa de su vida "social" y "económica", pues esta mujer sospechaba que le estaba siendo infiel. Son, precisamente, unas consultas que denunció el perjudicado en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, de ahí la apertura de un procedimiento de información reservada que se elevó a Madrid hasta concluir que Carlos F. B. realizó "una radiografía completa" de los movimientos del denunciante. "Acceder a atestados en los que aparece información sensible es injustificable, no hay justificación alguna. Está totalmente alejado de sus funciones concretas y no apreciamos que haya legitimidad en las consultas realizadas", han coincidido ambos.

Son las principales conclusiones que han presentado los investigadores al tribunal presidido por el magistrado Mauricio Murillo, adscrito a la Sección Tercera, ante quien han explicado que existe "una fecha" a partir de la cual "hay una mayor insistencia" en la búsqueda de datos que Carlos Fidencio B. hacía del denunciante. Junto a él también se ha sentado en el banquillo de los acusados su hermana Ana I. B., a quien han excusado los compañeros de Asuntos Internos al constatar una solo consulta descrita como "puntual".

Ana I. B. es, precisamente, la exmujer del actual jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial (BRPJ), el comisario Carlos García Falcón, quien también ha comparecido hoy para aclarar su intervención en este procedimiento pues ha reconocido que le aconsejó al denunciante cómo actuar cuando le comunicó las "sospechas" de que estaban accediendo a información reservada. "Le recomendé que fuera a un abogado y que pusiera una denuncia porque me comentó que tenía sospechas de que alguien le estaba informando a su mujer de sus alojamientos", ha manifestado García Falcón en alusión a la relación que mantenía tanto con él como con su esposa tras veranear juntos durante años en Samper del Salz. "Sé lo que debo hacer y por mi trabajo me debo abstener de intervenir con él", ha remachado el comisario a preguntas de la abogada defensora de ambos acusados, la letrada Pilar Sangorrín.

"Dentro de la Policía"

Más allá de las voces policiales que se han escuchado esta mañana también han comparecido el denunciante y su exmujer, quienes se han visto inmersos en una decena de procedimientos por malos tratos con sendos "archivos" en fase de instrucción en favor del varón. "Tuvimos muchos problemas a partir de ciertos datos e informaciones que tenía mi esposa, y la única forma de saberlo era dentro de la Policía para ver datos personales míos", ha expuesto el perjudicado mientras que su exmujer ha reconocido que le solicitó información a Carlos F. B. porque le tenía "muchísimo miedo". Son unos accesos que incluso ha reconocido el mismo Carlos F. B., aunque ha defendido que lo hizo en favor de proteger a esta mujer. "Actué porque mi uniforme me obligaba", ha afirmado el encausado.

Por todo ello, la acusación particular a cargo del abogado Antonio Torrús solicita una pena de cinco años de cárcel para Carlos F. B. y de dos años y seis meses de prisión para Ana I. B, así como el pago de multas por valor de 10.800 y 6.480 euros, respectivamente. En el caso del ministerio fiscal solo se formula acusación contra Carlos F. B. al solicitar dos años y seis meses de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.