Una menor de Ejea acusa al pasajero de un bus de manosearle los pechos: "Me asusté y empezó a hacerse el loco"

Una joven que ahora tiene 16 años ha acusado este jueves a un pakistaní de 44 años de manosearle los pechos en el transcurso del viaje en autobús que cubre la línea de Zaragoza y Ejea de los Caballeros, un trayecto en el que el encausado (Asif M.) se sentó detrás de la denunciante acompañada entonces la menor de su madre. "Estaba escuchando música y empecé a sentir molestias en el pecho, en cuanto me presionaron toqué una mano y me asusté, la había metido entre el asiento y la ventanilla. El hombre empezó a hacerse el loco y se quedó ahí sentado hasta que llegamos a la parada", ha declarado la menor en el juicio que se ha celebrado esta mañana ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"Enseguida se lo conté a mi madre, avisó a un familiar que es policía y ahí nos dijo que se lo dijéramos al conductor. Nos levantamos, fuimos hacia delante y mi madre se lo contó", ha relatado la denunciante sobre unos hechos que se remontan al 29 de junio de 2023. En torno a las 21.00 horas el autobús se detuvo en Tauste, donde ya esperaba una patrulla de la Policía Local de este mismo municipio para retener al presunto autor de esta agresión sexual, que este jueves se ha acogido a su derecho a no declarar asistido de su abogado Antonio Belio.

Junto a la denunciante también ha comparecido su progenitora, quien ha ratificado el relato en el que ya había abundado la menor ante el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero. "Le vi entrar y se puso detrás de nosotras, en el reflejo de la ventanilla vi que se estaba moviendo mucho, hacía movimientos muy raros en el autobús, pero no me imaginé que pasara lo que luego pasó. Me puse muy nerviosa. Cuando paró el autobús en Tauste se levantó para huir por la puerta del medio, pero estaba cerrada", ha asegurado la madre.

"Llorando" y "temblando"

Buena fe de su estado de nerviosismo ha dado el conductor del autocar al recordar que la progenitora estaba "llorando" y "temblando" cuando le comunicó lo que había sucedido, aproximadamente, a la altura de la parada de Gallur. Desde allí, precisamente, arrancó "despacio" el autobús con la intención de que los agentes tuvieran tiempo suficiente para llegar hasta la parada de Tauste, según ha precisado este mismo chófer.

Por todo ello, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo del abogado José Antonio Leciñena solicitan una pena de cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual, además del pago de 1.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados a la víctima. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros.